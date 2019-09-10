【馮冠華專欄】夜期及ADR報升，恆指挑戰27000點

9 月 10 日推介 - 中滙（382）

1）上日港股市況總結：恆指週一反覆偏軟，指數高開 52 點後，最多曾升約 117 點，高見 26808 點；但往後見有獲利回吐，恆指最終收報 26681 點，下跌 9 點。成交金額按日下跌約 28% 至 724 億。港股通南下總成交額則按日上升約 16% 至 136 億，流向仍是淨流入，金額約 8 億。滬深股通北上仍是淨流入，但金額大幅減少至約人民幣 28 億。藍籌 21 升 24 跌 5 持平。



板塊方面，汽車及科技類股份（包括 5G、手機設備及半導體）表現較佳。部分港股東新貴也有追捧。做空方面，佔大市成交回升至約 16.4%。牛熊證街貨最新比例為 49:51，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 26:74；重貨區方面，熊證維持在 27000-27049，牛證也不變在 25850-25899。恆指期貨夜市收報 26722，上升 72 點，高水 41 點。港股 ADR 上升 38 點，相等於恆指 26719 點。

簡評：昨天上證造好，整天也能守在 3000 點以上並以接近全日高位收市；考慮到 A 股在上週已節節上升，在降準正式出台後也不見大盤有獲利回吐，走勢上，算是有不俗的說服力。



除了富時及道瓊斯增加權重這利好因素外，市場亦有憧憬人民銀行或再減息以刺激經濟（即雙降憧憬），特別是國慶將至，這估計也不無道理；留意今天的通賬數據，這或許對此有所啟示。筆者不是 A 股專家，但仍有強烈感覺短中線仍有上升空間。

港股方面，成交大減，本地概念股有沽壓，中資股則普遍較好，而熱炒者則多屬消息及數據主導公司。由於香港問題應難以在一時三刻得以解決，結合 A 股的強勢，中資股相對本地概念股應在短期上有絕大優勢；特別是有好消息配合的。由此角度，昨天收盤後有好消息 / 數據 出台的公司（詳見點 3），如龍源（916）、長城汽車（2333）、舜宇（2382）、中滙（382）、禹洲地產 (1628）、聯通（762）及中電信（728）等均可留意。

龍源和中滙的股價相對同業便宜，前者 8 月份的發電量有所提速，加上有華能新能源（958）的私有化消息作後盾，有條件追落後。至於中滙，估計明年的本益比只有單位數字，是云云上市教育股中最低；每日成交量頗低是進場的疑慮，但筆者仍深信這是未被發掘的寶藏。



舜宇的數據強勁，注意蘋果明天早上的發佈會，這或對手機設備股帶來反高潮，長線則仍看好。長汽數據一向飄忽，聯通和中電信合作的消息也不是新新聞。至於禹洲地產，雖然內房 8 月份的數據普遍不俗，但其股價也相對落後，也可進場。

2）美股上日市況總結：美股三大指數個別發展，當中道指上升 38 點或 0.14%，標指和納指則分別下跌 0.01% 及 0.19%。十年期債息報 1.647% （2 年期為 1.595%），美滙指數最新 98.30，紐約期油最新報 57.99 美元。

3）個股訊息 （信報、經濟日報及明報）：龍源電力（916）公布，8 月完成發電量 357.27 萬兆瓦時，按年增加 9.19%。今年首 8 個月，累計完成發電量 3323.55 萬兆瓦時，按年增加 1.14%。

長城汽車（2333）公布，8 月汽車總銷量 7.02 萬輛，按年增長 9.52%。其中，出口 7728 輛，上升 1.03 倍。8 月，產量 6.98 萬輛，按年增加 6.54%。今年首 8 個月，銷量 62.41 萬輛，按年增長 5.79%；其中，出口 4.54 萬輛，升 43.79%。首 8 個月產量 62.68 萬輛，增加 6.14%。廣汽集團（2238）公布，8 月汽車銷量 16.18 萬輛，按年減少 6.78%；產量 15.43 萬輛，跌 4.36%。

舜宇光學科技（2382）宣布，8 月手機鏡頭出貨量 1.33 億件，按年增加 46.5%，主要是因為公司手機鏡頭市場份額的上升；按月亦升 22.1%。另外，手機攝像模組出貨量 5613.8 萬件，按年上升 22.3%，主要是公司市場份額上升；按月升 16.4%。丘鈦科技 (1478) 公布，8 月攝像頭模組銷售 3230 萬件，按月下跌 5.5%，按年增長 11.6%。期內，指紋識別模組銷售 1073.5 萬件，按月升 36%，按年減少 10.3%。

中滙集團（382）公布，截至 9 月 8 日，旗下華商學院 2019/2020 學年新學生報到人數 7468 人，按年增長 18.86%；新生平均學費 2.8 萬元人民幣，上升 9.9%。另外，旗下華商職業學院 2019/2020 學年新學生報到人數 4459 人，按年增加 50.39%；新生平均學費 1.6 萬元，上升 2.24%。

中國聯通（762）昨收市後公布，已與中國電信（728）簽署《5G 網絡共建共享框架合作協議書》，進行 5G 網絡共建共享合作。根據合作協議，雙方在全國範圍內合作共建一張 5G 接入網絡，並各自負責在劃定區域內的 5G 網絡建設相關工作，包括建設、投資 、維護、以及承擔網絡運營成本。雙方各自與第三方的網絡共建共享合作不能不當損害另一方的利益。

禹洲地產（1628）公布，首 8 個月銷售金額 406.48 億元人民幣，按年增加 48.85%；單計 8 月，銷售額 61.12 億元，按年增長 1.18 倍。

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