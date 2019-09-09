美國能源部：不論油價如何變化 美國都希望占主導地位

美國能源部副部長 Dan Brouillette 在週一 (9 日) 表示，不論油價如何，美國都應該要能維持國際能源的主導地位。

Brouillette 指出，美國的能源政策並不意是否影響油價，油價並非美國當局的目標，儘管可能真的會對油價帶來影響。他指出，美國總統川普的能源強勢政策就是，以最大的努力，確保在乾淨的情況下，生產最多的能源。

「不論全球油價發生什麼狀況，也不論全球任何東西的價格，像是電力價格出現什麼影響，都不會是問題所在。」Brouillette 說道。

在過去的十年中，美國的石油產量翻了一倍多，達到每日 1230 萬桶，成為世界上最大的石油生產國。

以目前的情況來看，石油市場將會有更多的原油，在供應過剩的情況下，原油價格面臨下行壓力，再加上全球經濟成長前景惡化，以及中美之間長期的貿易爭端影響，OPEC 今年以來持續努力在支撐原油價格，近期沙烏地阿拉伯能源新任部長首次由王室來擔任，也被認為與此相關。

儘管如此，Brouillette 仍表示，美國產油量預期將在今明兩年持續上升，並很可能對油價造成負面影響。他也表示，對沙國來說前方的路相對困難，對方須著力減產。

Brouillette 坦言：「沙國能源新任部長前方的路將會很艱難，美國的石油產量在今年將會持續增加，當然在明年也會。」