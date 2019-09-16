承載「希」望 「鼎」力相助的骨科良醫～林希鼎專訪

文●許伊婷

走進國泰綜合醫院，先往右邊看，診間外滿滿的候診病患，再往左邊看，一整排診間圍起裝修，由於現代醫療發展及需求改變，醫院也因應趨勢逐步進行全面改裝。

「現在走在醫院，都不敢穿醫師袍，因為會被問倒！哈哈哈哈……」國泰綜合醫院外科部副部長林希鼎話沒說完，記者、攝影與陪訪公關就已哈哈大笑。

時間倒轉至採訪前十五分鐘，一夥人在前往與林希鼎會合的途中，就見到民眾向醫護人員詢問診間位置，只見醫護人員先是滿臉問號，看著候診單思考了一下，確定自己也不清楚，才趕緊引導民眾到服務處，協助詢問的場景。

還沒開始採訪，記者就見識到林希鼎幽默爽朗的性格，接下來一個多小時的採訪過程中，也頻頻傳出一陣陣的笑聲，可想，林希鼎的診間內應也充滿歡樂氣氛。

阿公希望孫子當醫師 運動健將走上骨科之路

林希鼎的祖父是中醫師，一直希望後代也有人從醫，但子女沒有人成為醫師，於是把希望放在孫子輩，原本期待至少有一位可以實現願望，沒想到最後出了三位！林希鼎的大哥是內科醫師，二姐是眼科醫師，而他則是骨科醫師。

之所以選擇「骨科」，歸因於他天生的運動細胞，「我四、五歲的時候就拿著椅子，自己和自己打桌球了！」林希鼎可是運動健將，在學時期是網球、桌球、足球校隊，運動與骨骼、肌肉、筋膜息息相關，因此對骨科有興趣，走上骨科醫師之路。

兩年前接下開刀房主任 病患、醫療同仁都要照顧

兩年前，在醫院長官的指示下，原已擔任骨科主任、外科部副部長的林希鼎，再接下開刀房主任一職，讓林希鼎肩膀上的責任，又加重了一大擔。

開刀房是個又大又重要的單位，除了一般熟知的外科，如一般外科、骨科、整形外科、泌尿外科、神經外科以外，婦產科、耳鼻喉科、牙科、眼科等，都會使用開刀房。

而身為開刀房主任的林希鼎，在醫師端要協調各科在房間使用的時段和先後順序上，相互配合以利流程順暢，另外也要調配資源，適時提供各式醫材並嚴格要求品質管控。在護理人力方面，協助護理長在合理工時下靈活調度護理師班表，加強開刀房人員專業訓練、品質提昇，同時也要注意醫療同仁身心靈的需求。至於對病人和家屬而言，任何手術都是一個嚴肅的問題，所以病人安全、醫療品質、感染管制…… 等都要全心投入。

接下開刀房主任後，雖然相對壓縮林希鼎從事球類運動的時間，但並沒有因為工作忙碌而停止熱愛的運動，周末只要有時間都會去打羽球，偶爾也會打高爾夫球，若真的抽不出時間出門打球，他也會利用晚上時間從事一些肌肉伸展的運動。

高比例高齡患者 他親和風趣 惹「老」愛

因為國泰綜合醫院附近高齡居民較多，加上骨科有許多退化性疾病，因此林希鼎的病患大多是年長者，「現在七、八十歲的骨科病患不算老，九十、一百歲的才叫老！」林希鼎分享，國泰綜合醫院是高齡友善醫院，即使八十五歲以上長者可優先插號看診，但仍不少高齡患者還是要等候許久，因為老病患實在是太多了。

人口持續老化，老年病患只會愈來愈多，而與年長病人的相處及溝通非常重要，面對記者詢問：「您如何應對年老病患？」林希鼎打趣地回應：「我對付老女人還算厲害（哈哈哈哈）」，已經數不清這段訪談林希鼎讓記者大笑幾次，其實他爽朗、愛笑的性格，又很會逗人開心，就是和年長病患相處的竅門。

玩笑過後回到正題，林希鼎分析心理與生理有很大的關係，須先走入年長病患的心，了解他們的想法及疼痛，順著他們的心情及想法與他們相處。「骨折躺在床上不能動，但腦筋一直動，」他分享，當老人家獨自一人，孩子不在身邊，沒有人關心，一直想著不開心的事，愈想愈難過，身體也會特別痛，病情就難以好轉，尤其女性比較感性，又因為更年期，骨質疏鬆狀況比男性嚴重，若因為髖關節骨折臥床，大小便還需要他人協助，心情自然更加不好。

「老灰仔親像囡仔」，林希鼎說，除了用他們比較習慣的語言溝通，還需要去哄他們開心，讓他們感覺到自己被關心，「我們就扮演他們的孩子，跟他們撒撒嬌，這樣就能讓他們心情愉悅。」林希鼎說。

來源：《現代保險雜誌》 367 期

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