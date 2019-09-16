文●黃秀玲

一個人出現在我們生命中，應該都有原因，如果當時我們不知道，或許有一天會明白。

十幾年前我莫名其妙挨告，明知濫告但心情難免鬱卒。有一天一位神秘女子來訪，自稱是對造之一的太太。對這位女士雖稱不上久仰大名，不過畢竟是同行，名字並不陌生。在她出現之前，我們確實素昧平生，但從對話中可以確定是本人無誤。

她口中對造許多不足為外人道的作為令我咋舌，她還說，告我就是為了要整垮《現代保險》雜誌，報復我們發表過的一些帶有批判性的文章，而當時我是發行人，理所當然成為被告。雖然對造公司內部對隨意興訟有不同聲音，但她先生仍執意這麼做。

這個官司打得很辛苦，一審我雖勝訴但對造不服上訴，二審我敗訴且被判兩個月有期徒刑，因為覺得實在太荒謬，我提起非常上訴，最後成功翻案。

整件官司對我而言是一場意外，但這位女士親入「敵營」，更像吹哨人般透露諸多「軍情」，在那當下更是意外中的意外。我真的無法理解為什麼原告的太太會在關鍵時刻突然現身，而且在那次見面後，這位秘密客就再也沒有出現過。

幾個月前，同案的原告之一突然數度來電留話，當時我人在國外，回國後跟他通上電話，上次聽到話筒裡的聲音是在法庭上，只是這回輕聲細語取代了當時高分貝的激昂慷慨。他說他來電是為當時告我的事道歉，請我一定要原諒他，並感謝在他初出道時聽過我的演講，獲益很多……。當時我很意外但並沒有多想，只說，「都那麼久以前的事了，不用掛在心上」。不久前聽說他走了，我才知道，其實當他急著找我時，已知時日無多，他是以完成「人生四道」中的道謝、道歉來道別的。

把時間往前推到唸研究所時，一位老師總是拿我當出氣筒，常公開在全班男生面前貶抑我，這個際遇意外激發我好強的因子和隱忍的功夫；一位老師在十萬火急時交付我艱鉅任務，老師從來不問我能不能做到，年輕的我也不知道什麼叫量力而為，更不敢拒絕，只能拼命去做，如今我總是不怕難、不喊苦，大多必須感謝我曾經有過這麼一位恩師。另一位老師交辦我一項任務，外加一句「妳一定可以」，不只成就了後來的《現代保險》雜誌，「一定可以」也成為我的「相信」。

一個人出現在我們的生命中，果真沒有偶然。

來源：《現代保險雜誌》 368 期

更多精彩內容請至 《現代保險雜誌》