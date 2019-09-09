NFAP：川普關稅 將使美國家庭每年多負擔數千美元

外電報導，美國對中國新一輪關稅已在 9 月 1 日起生效，美國政策全國基金會 (NFAP) 執行總監 Stuart Anderson 認為，關稅將會傷害一般的消費者，尤其是美國總統川普對中國數千億美元商品加徵的關稅，將會讓美國家庭每年的負擔增加上千美元。

Anderson 在報告中指出，新一波關稅生效後至年底，「美國消費者將會多負擔 2592 億美元。也就是說，關稅將使美國家庭每年花費多出 2,031 美元。」

此外，研究中也指出，若關稅加徵持續，對消費者的負擔增加將會重複發生，並且還可能向上增加。若年底對中國剩餘產品關稅都生效後，加上現行關稅的影響，預估美國消費者每年的負擔成本將增加 4611 億美元，家庭每年的負擔將增加 3614 美元。「這一數字包括從美政府對中國剩餘 2720 億美元商品課徵 30% 關稅，以及對所有汽車和汽車零組件可能加徵的 25% 的關稅的風險。」報告中表示。

Anderson 認為，關稅只會導致中國和其他國家的報復，很明顯關稅並沒有實現政策目標。除非取消關稅，否則關稅只會是一項大規模和永久性的稅收增加，將使美國消費者每天購買的商品價格持續看漲。

在先前，美國鞋業經銷商及零售商協會 (Footwear Distributors and Retailers of America，FDRA) 集團總裁 Matt Priest 曾表示對川普的關稅感到失望，並認為「川普總統實際上是在他的貿易戰談判中將美國家庭作為人質」。

Priest 表示，新關稅對美國消費者的影響遠超過對中國製造商。「美國銷售的每雙鞋中有 70% 來自中國。」同時他也補充說道，新關稅將顯著提高零售鞋的成本，並將對製鞋業的人員招聘造成衝擊。

「我們希望美政府和中方之間持續開放溝通渠道並緩解貿易緊張局勢，以期最終結束關稅的威脅。很明顯，政治因素已經超過了經濟意義。」Priest 說道。