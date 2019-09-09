南韓抵制群起效應 日車廠尋求銷售策略轉變

根據韓媒《Business Korea》報導，由於抵制日貨情緒濃厚，在日產汽車 (Nissan) 爆發可能退出南韓市場後，其他日本汽車品牌，如本田 (Honda) 和豐田 (Toyota) 亦努力尋找新的在韓銷售策略。

含英國《金融時報》多家外媒上週指出，由於銷售額下滑及總部大規模重組等因素，Nissan 正考慮退出南韓市場，結束 15 年的韓國業務，成為 2012 年速霸陸 (SUBARU) 和三菱 (Mitsubishi) 後，第三家退出南韓市場的日本汽車品牌。

《Business Korea》指出，日產傳出可能退出南韓市場的消息後，其他日本汽車品牌可能因銷售大幅下滑，導致在韓銷售策略出現變動。

根據韓國汽車進口商與經銷商協會 (KAIDA) 數據，2019 年 8 月在南韓註冊的日本進口汽車表現，除了日產汽車大減 87.4% 至 58 輛數據慘澹外，本田汽車也大幅削減 80.9%，至 138 輛，豐田汽車較去年同期狂減 59.1%，至 542 輛。

南韓進口汽車產業一位官員表示，由於本田汽車在南韓的摩托車銷量穩定，以及豐田旗下豪華汽車品牌 Lexus 在當地市場依舊維持強勁勢頭，兩家品牌已在當地建立一定基礎，因此對他們來說，要離開南韓市場相當不容易，而 8 月銷售數據大幅下滑，迫使日本汽車品牌不得不改變其市場策略。

此外，日產退出韓國也可能影響到其合作夥伴雷諾三星 (Renault Samsung)。這家由法國雷諾集團由韓國三星合資成立的汽車生產商，目前正在韓國釜山的工廠生產 SUV Rouge，並出口至北美市場。