《韓聯社》4 日報導。韓國汽車進口商和經銷商協會 (KAIDA) 在 4 日公布了最新統計資料，2019 年 8 月在南韓註冊登記的日本進口車數量，較去年同期的 3247 輛暴減 56.9% 至 1398 輛。

自從日本政府在 7 月初對輸韓光阻劑、氟化聚醯亞胺、氟化氫，這 3 種在半導體及面板等製造所需的關鍵化學品，實施嚴格的出口管制措施後，南韓國內立即興起了一股拒買日貨浪潮。在 7 月時日本進口車年減 17.2%，進入 8 月後效果顯現，拒買的效應明顯。

2019 年 1~8 月日本進口車在南韓市場的累計銷量，較去年同期減少 0.7% 至 2 萬 7554 輛。也是在邁入今年之後，該項累計數字首度出現負成長。而過去自 2014 年以來，日本車的銷售數字，每年都在南韓市場維持著成長的腳步。

南韓抵制日貨發酵、日本車銷量大跌！(圖片：AFP)

在進口車的占比上，日本車的比例也從上 (7) 月的 16.9%，大幅滑落至 7.7%，跌入個位數百分比。

但是從 2019 年 1~8 月的累計來看，日本車的比例達 18.8%，超越去年同期的 15.4%。在拒買運動發生之前，歐洲車的銷售表現退步，而日本車則出現了持續性的成長。

從 8 月日本車的品牌表現來看，LEXUS 年增 7.7% 至 603 輛，然而由於拒買運動使然，較上 (7) 月大減了 38.6%。

豐田汽車 (7203-JP) 較去年同期暴減 59.1% 至 542 輛，本田 (7267-JP) 更狂減 80.9% 至 138 輛，而日產 (7201-JP) 也一樣狂減了 87.4% 至 58 輛，INFINITI 大減 68% 至 57 輛。

受到日本進口車的銷量減少，南韓 8 月的進口車註冊登記較去年同期減少 5.6% 至 1 萬 8122 輛。上月比則為 6.8% 的減少。