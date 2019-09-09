重大突破！LG顯示1-2個月內將100%採國產氟化氫

《朝鮮日報》日文電子版 9 日報導，向來依賴日本進口氟化氫原料的南韓 LG 顯示 (LG Display)，將轉換為 100% 的南韓國產原料。這項消息在 8 日時，得到 LG 顯示的證實。

目前 LG 顯示在產品製程中，混用日本產與南韓產的氟化氫原料，但是最快在 1 – 2 個月內，將全部以南韓國產品進行替代。

(圖片：Investing.com)

根據 LG 顯示的說法，受到日本在 2 個月前所實施的嚴格出口管制影響，在製程中使用南韓國產氟化氫來進行驗證，結果證明沒有問題發生。自 9 月開始，已在部分生產過程使用南韓國產品。

該公司表示「國產品在製程的驗證中已獲得通過，現在國產品的出貨量是關鍵所在」，並說明「若能在量的方面獲得確保，內部目標是盡早進行氟化氫的 100% 國產化」。

LG 顯示在 OLED 面板製程中所使用的氟化氫，其濃度要較半導體製程所使用的氟化氫濃度要來的低。與半導體的奈米單位精密工程處理不同，面板在製程上的要求相對較低。也因此，使用純度較低的氟化氫原料，即可進行面板的蝕刻及洗淨製程。

而在另一方面，南韓三星電子與 SK 海力士等半導體廠商，也正積極的採用南韓國產的高純度氟化氫。三星電子於 9 月初，在部分的半導體製程使用南韓國產的氟化氫，而 SK 海力士也在製程中使用南韓國產品來進行測試。