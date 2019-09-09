代工+經銷布局有成 保瑞8月營收1.69億 寫歷史次高

保瑞藥業 (6472-TW) 受惠代工業務及子公司宇泰欣在通路布局有成，8 月營收 1.69 億元，創歷史單月次高，月增 62.2%，年增 37.53%。

展望後市，保瑞表示，目前代工訂單出貨歐美地區穩定，且第 4 季將有新品上市，可為營運添新動能，今年業績樂觀看待，法人表示，利多激勵下，保瑞營運將逐季增溫，今年全年可望賺 1 股本。

保瑞 8 月營收 1.69 億元，創歷史單月次高，月增 62.2%，年增 37.53%；累積前 8 個月營收 10.26 億元，年增 18.7%。

保瑞聚焦代工、經銷及銷售等 3 大領域，代工業務方面，保瑞表示，去年收購益邦製藥後，成為全台出口至美國最大的製藥公司，約占台灣每年出口製藥的 12%，加上近年委託研發暨生產服務 (CDMO) 越來越盛行，營收也將持續穩定成長。

經銷方面，保瑞子公司宇泰欣目前已與多家國際製藥商合作，且日前與法國藥廠布瓦鴻簽約，除負責台灣地區產品銷售外，今年底前也將有新品推出，為後續營運添新動能。

保瑞表示，旗下瑞多寧 (Numient) 緩釋膠囊，日前取得台灣衛福部 (TFDA) 核准，該產品用於治療早、中、後期帕金森氏症，屬於長效型療效膠囊，預計今年第 4 季上市，要搶攻 10 億元商機。