外資降評大立光表現劣於大盤 目標價降至3600元

大立光 (3008-TW) 雖然 8 月營收以 64.76 億元，創新高，月增 19%，年增 18%，美系外資今 (9) 日發布最新報告指出，大立光毛利率已達高峰，調降明後年獲利預估，同時，由原先的「買進」「劣於大盤表現」，目標價更由 4800 元一口氣降至降至 3600 元。

美系外資出具最新報告，調降大立光的投資評等，由原來的「買進」降至「劣於大盤表現」，目標價由 4800 元降到 3600 元；並調降明後年獲利預估，每股純益降幅分別為 8% 及 12%。

外資報告表示，經過 5 年強勁循環，估大立光 2020 年起將從成長進入穩定期，儘管大立光仍是光學領域領導者，但是基於 4 個理由，美系外資對大立光股價表現並不樂觀，主要是高階智慧型手機升級空間小；大立光毛利率約 70% 並已達到高峰；競爭光學元件也提高製程產能能力。同時，美系外資也擔憂，大立光目前缺少智慧手機以外的新驅動動力。

美系外資調降大立光今明年每股純益預估，降幅達 8% 及 12%，同時將目標價由 4800 元降至 3600 元，反映獲利成長趨緩，及單一產品風險與更激烈的競爭。

外資指出，大立光股價將從第 4 季看到下修風險，第 3 季估達 184 億元，9 月僅約持平，10 月開始下滑，一路降至 2020 年 2 月，美系外資預估，大立光第 4 季及明年第 1 季營收，將分別季減 9% 及 33%。

先前有外資認為，大立光今年第 4 季將處於 5G 手機過渡期，成長動能停滯，給予中立評等，目標價僅 4000 元，調降大立光投資評等並調降目標價到 3600 元，而今日出具的美系外資報告，是下半年以來最保守。