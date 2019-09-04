〈BTC大會〉國家生技園區攜手國際藥廠 打造全球首座安進學院

全球生物科技巨擘 AMGEN 安進，今 (4) 日與國家生技研究園區簽署合作意向書，並共同成立全球首間「安進學院」，是台灣首次與國際藥廠合作的生醫人才資源庫；安進副總裁 Philip Tagari 表示，未來 5 年雙方將注重骨骼健康、血液腫瘤及心血管疾病等 3 大領域，目前有 3-4 個腫瘤新藥正在申請台灣上市許可，年底員工數更要突破百人。

安進將在台灣成立全球第 1 所「安進學院」，打造成國際生醫人才庫，以創新、科技和管理為主軸，培育世界級頂尖人才。

安進成立近 40 年，為全球前 10 大生技公司，在北美更是前 5 大藥廠，Philip Tagari 表示，全球藥商每年總營收 16%，會用在新藥研發，而台灣將注重 3 大疾病領域臨床投資，包括骨骼健康、血液腫瘤及心血管疾病，且目前有 3-4 個腫瘤相關新藥正在申請上市許可。

人才方面，台灣安進總經理李宜真表示，安進每年都會招募 20-30 位新進員工，台灣預計今年底員工可達 130 人，明年規劃招募 10 名企劃、行銷人員。

生技園區召集人廖俊智表示，透過與安進的合作，積極培育創新研發、產業經營高階人才，來加速生醫產業動能，也能提升國家整體競爭優勢。