4家車商接受比川普更嚴格的排污標準 卻遭反壟斷調查

美國司法部已對 4 家主要汽車製造商展開反壟斷調查，只因這 4 家汽車製造商拒絕遵守川普政府更寬鬆的空氣污染和里程規定。

福特 (F-US)、本田 (HMC-US)、福斯和 BMW 這 4 家汽車製造商在 7 月達成協議，將遵守加州空氣資源委員會 (CARB) 制訂的更嚴格排污標準，而非川普政府推翻前總統歐巴馬任內訂定的規定和標準。。

雖然加州的規定要求汽車製造商生產成本更高的汽車，但這給這些公司一個優勢：汽車製造商只須滿足一個全國標準，而不是在遵守一個全美大多普遍寬鬆的標準之餘，還要滿足加州和其他 13 州更嚴格的標準。這 14 個州約占美國總人口的 40%。

汽車製造商還面臨來自海外汽車監管機構的更嚴格的排放規則，其中一些將要求所有汽車未來都將電動化。這些規則以及客戶將轉向電動車的預測促使所有汽車製造商投資昂貴的研發，包括製造電動車的努力。

但是，汽車製造商與加州之間的協議顯然激怒了川普總統，他在上月達協議後發布了許多推文，抨擊汽車製造商。

在一系列其他推文中，他認為福特汽車創始人亨利福特 (Henry Ford) 將在墳墓中「輾轉反側」，因為汽車高管在同意加州標準時展現的「弱勢」。

甚至制訂要求生產節能汽車規則的歐巴馬政府，也承認車價將會因此而更高。但它認為，在整個汽車壽命期間節省燃料成本將使更具效率的汽車整體成本降低。

《華爾街日報》週五 (6 日) 首次報導這項調查。司法部沒有立即回應這篇報導，但部分汽車製造商證實已被聯繫。美國環保署和運輸部也在週五公佈了反對該協議的記錄。

福特汽車表示，「我們收到司法部的一封信，並將就任何調查進行合作。」本田和 BMW 寶馬也發表類似的評論。只有福斯汽車並未證實遭到調查。

CARB 於 7 月 25 日宣布與汽車製造商達成協議，並呼籲其他汽車製造商也加入這項協議。

加州州長 Gavin Newsom 當時表示，「加州和其他州聯盟與這些汽車製造商正在引領智慧政策，讓我們所有人的空氣更清潔、更安全，」「我現在呼籲其他汽車產業加入我們，並讓川普政府採取務實的妥協，而不是追求倒退的政策改變。這對我們的經濟、我們的人民和我們的星球來說是正確的。」

但川普政府正在挑戰加州制訂比聯邦規則更為嚴格標準的權利。環保署和運輸部週五致函加州官員，要求終結與汽車製造商達成的協議。

信中指出，「這個合作框架協議似乎與聯邦法律不一致，」「國會已經授權聯邦政府制訂新機動車燃油經濟性標準和全國汽車排放標準，而不是加州或任何其他州。」