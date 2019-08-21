〈反壟斷風暴〉Big Tech皮繃緊！美司法部攜手數十州 最快下個月起進行反壟斷調查

《華爾街日報》報導，知情人士透露，「Big Tech」企業最快下個月就要面臨國家級的反壟斷調查。

Big Tech 目前已接受聯邦級審查，新增的調查將令這些美國大型科技業增加壓力。

美國司法部 7 月時宣布，將針對 Big Tech 展開屬於司法部自家的反壟斷調查，但當時該部沒有具體點名哪幾家屬於焦點「Big Tech」，外電報導，這場「國家級別的調查」將銜接在司法部的調查之後。

美國司法部拒絕回應報導。

美司法部反壟斷主管 Makan Delrahim 週二表示，司法部和「數十個州」之間一直進行溝通，Delrahim 補充，司法部打算與各州合作調查，因為合作將使相關任一方均受益，但目前調查尚無既定的時間表，司法部目前沒有透露哪些州會加入此調查行動。

在司法部調查的消息傳來前不久，報導稱，該部會已與聯邦貿易委員會 (FTC) 分頭並進地調查國內 4 大科技公司：臉書 (FB-US)、谷歌 (GOOGL-US)、蘋果 (AAPL-US) 和亞馬遜 (AMZN-US)。

亞馬遜拒絕回應。臉書和蘋果的代表無立即回應置評請求。

谷歌則提到上個月經濟政策主管 Adam Cohen 已至國會發表證詞，當時 Cohen 說「我們已協助降價，也為美國海內外顧客和商家擴大選擇。我們在許多方面創造新的競爭，新的競爭壓力往往引起對手的擔憂，我們始終不斷展示業務的設計和運作方式，以嘉惠顧客。」