〈鉅亨看世界〉替代數據正流行

為了應對低成本被動投資的興起，基金經理人希望取得更多的資訊，來擊敗大盤，這使得「替代數據 (Alternative data)」成為新一波主流，基金在此將花費逐年增加，現已超過每年 10 億美元。

據《Market Watch》報導，替代數據所蒐集的資訊因此處於爆炸式成長，雖然這未證明是獲得績效的靈丹妙藥，卻可能是避險基金、大戶投資人的必備利器。

快速成長的行業

管理諮詢公司 Opimas 執行長 Octavio Marenzi 表示，傳統基金投資經理人現在面臨 3 種選擇，上策是納入替代數據，尋求更有效的量化方法，中策是進入被動投資，放棄研究也去追蹤指數，下策是直接放棄回家。

對許多經理人來說，只要成本是可接受的，他們會擁抱上策，研究更多替代數據。

AlternativeData.org 在 2018 年的研究顯示，Schroders,、Fidelity Investments、Capital Group、 Neuberger Berman、T. Rowe Price 及 Invesco，這些著名的企業，要不就建立自己的數據團隊，不然就去購買全職公司的替代數據，強化自身實力。

AlternativeData.org 估計，現在有 447 個替代數據提供商，他們全年的總支出，由 2016 年的 2.32 億美元一路躍升，今年為 11 億美元，預計明年到達 17 億美元。

研究公司 Greenwich Associates 市場結構和技術負責人 Richard Johnson 表示，這是個剛起步的行業，基金公司快速增加這部分的支出。替代數據預算在 2017 年增長了 76%，去年增長了 52%。

替代數據究竟是什麼？

那麼，究竟什麼是替代數據？它通常指的是政府、公司提供的經濟、收益和其他傳統指標數據範圍之外的數據。

(圖片: AFP)

例如，當飛機追踪服務發現 Occidental Petroleum Corp. 的公務機，在 4 月出現在 Omaha 機場，立即引發了聯想。果然，當時他們正與巴菲特的波克夏公司高層談判，以合力收購 Anadarko Petroleum Corp。

利用零售商停車商的汽車數量，或檢查製造商加班的數據，也能提供公司經營上的變化。一些透過網路抓取的數據，像是追蹤公共零售網站上的價格和庫存，也能幫助投資者對品牌及公司的業績有進一步的了解。

結合人工智慧技術，更有助於一些衛星與地理資訊，成為探討商品及能源領域上的參考。

使用這些數據的用戶相信，替代數據更有助了解實情、幫助投資。據 Greenwich Associates 的研究，72% 的投資公司表示，替代數據強化了他們的信號判斷，超過 20% 的公司說，替代數據幫助他們擊敗市場。

必須能夠善用

但分析師和數據用戶警告說，新發現的資訊本身，並不會真正解決投資人的績效問題。Wolfe Research 量化分析、戰略和經濟主管 Yin Luo 表示，許多人對此抱持不切實際的期待。

例如，許多量化交易者依據建立模型，來產生交易策略。在 2007 年，量化交易策略普遍遇上損失，這使基金經理人注意到，他們還需要傳統數據以外的其他數據，來完善交易。

Luo 認為，由強化績效的角度，替代數據所提供的，不見得是「更好的」交易資訊，但是它們肯定是「不同的」，幫助策略考慮上更為全面。

但資訊提供的同時，如何辨別噪音與有用資訊，則是另一門大學問。

(圖片: AFP)

Acadian Asset Management 投資組合經理人 Katherine Glass-Hardenbergh 表示，人們一般在找的，都是更原始、更多未經處理的東西，如此可以進行更深入的研究、分析及測試。

四種流行的替代數據

網路抓取資訊：這是種最廣泛的數據蒐集形式，研究公司 Greenwich Associates，網路抓取可能由目標網站，獲取有關品牌、公司與企業活動的消息，為公司的成長前景提供線索。

衛星和空中監視：衛星圖像可用於計算停車場中的汽車數量，這是了解零售商銷售活動或工廠產出的潛在來源。此外，衛星還用於追踪船隻、監測作物，以及檢測港口和油田等活動。

信用卡數據：根據 AlternativeData.org 的說法，由超過 300 萬消費者組成這類數據是有用的，透過最直接的信用卡訊息，有助追踪零售收入。

情緒：利用社群媒體、新聞發布、公司公告等等的監測與分析，也有助找尋股票、商品及經濟的情緒，此外，一些數據分析也分析高層在財報上的用語，來幫助了解企業的潛在前景。