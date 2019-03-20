〈分析〉被動投資大受歡迎 占股市規模將追上主動型基金

自行選股太麻煩風險又高，主動型基金則是收費過高，讓更多投資人避開了選股並湧向指數基金，造就被動投資已搶下股市基金市占的半壁江山。

根據美銀美林 (Bank of America Merrill Lynch) 本週公布數據，被動投資基金的市占規模已上升至 45%，較去年 6 月又增加了 1 個百分點。過去 10 年來，投資人加速轉向指數型基金，主要是透過 ETF，這種趨勢仍在繼續。

Morningstar 數據顯示，10 年前牛市開始時，美股基金中主動與被動基金的比率約為 3:1，但這一差距自 2012 年開始顯著縮小，此後急劇下降。

被動投資 10 年來快速追趕主動型基金 (圖表取自 CNBC)

ETF 通常收取比共同基金低得多的管理費用，因為基金經理要用盡方法取得勝過大盤的成績，而 ETF 主要模仿現有指數的股票持股比例。

過去半年以來市場巨幅波動，先是強勁地拋售後，今年初以來又快速反彈，增加基金經理的操作難度。

Morningstar Direct 的數據顯示，最受歡迎的被動投資 ETF，自去年 9 月以來到今年 1 月，共出現 2030 億美元的資金淨流入，被動投資的共同基金則獲 1670 億美元的資金流入，相對地，同時間約有 3700 億美元由主動型基金中流出。

這種情況的一個原因在於，許多投資組合的經理轉向 ETF，因為相較於個股及債券，ETF 更具流動性，有助逃避市場崩潰。研究公司 Greenwich Associates 對美國、歐洲機構投資者所做的調查，證實了這種模式。

另一個原因可能在於，偏好主動性基金的投資者，似乎更傾向於在市場出現大幅波動時，選擇贖回離場保留現金。

這個結果與一些常見的批評並不一致，這些批評認為，如果市場出現恐慌，由於 ETF 更易於拋售，將承受更大的賣壓，更因賣壓而加劇股市的下挫。

除了股市基金外，債市的被動基金目前也占了債券基金總市值的 25.3%，同樣比 2018 年 6 月上漲了整整 1 個百分點。高評級債券指數基金目前擁有 29.9% 的市占，之前為 29.7%，而高收益基金則從 12.9% 增加到 13%。