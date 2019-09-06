債券投資情緒大轉向 龐大資金搶進新興市場垃圾債

據《彭博》報導，Pinebridge Investments 表示，債券市場的情緒已轉變，投資人願意承擔更多風險，這也使得原本處於等待的龐大資金，如今準備搶進新興市場。

週四 (5 日) 優質的美國公債及德國公債價格大跌，新興市場高收益債券卻同步反彈。

在美中同意下個月進行談判之後，市場回到樂觀情緒，2 年期美債殖利率一度大漲 14 個基點，為 10 年來最大的單日漲幅，隨後殖利率漲勢回落到 11 個基點。追蹤長期債券的 iShares ETF 下跌 2.4%，跌幅為 2016 年美國總統大選後最大。德國 30 年期債券殖利率一度轉為正值。

倫敦 Pinebridge 資深投資組合經理 Anders Faergemann 表示，垃圾債券在 8 月份的表現不如投資級債券，現在情勢已然相反。

Faergemann 指出，由殖利率表現來看，經過 5 月的動盪之後，在 6 月 - 7 月期間看到了對殖利率的追逐。8 月份出現了調整，估值變得有吸引力。現在坐擁現金的投資者，準備在假期後重返市場。

在先前眾人追逐美債之時，8 月份新興市場美元債券的平均值利率，創下 9 個月以來最大的漲幅。

Faergemann 表示，由於上個月新債發行量的下降，導致投資人滿手現金，在他們現在想要追逐風險之下，高風險債券可望繼續上漲。

一些高風險債券的表現如：

阿根廷 100 年期債券殖利率連續第 3 天下跌，至 17% 以下，上週收於 18.85%；

奈及利亞 2047 年到期債券，殖利率下挫 15 個基點；

安哥拉 2028 年到期的國際債券殖利率下跌 13 個基點；

加納 2051 年到期的債券殖利率連跌 2 天，共挫 23 個基點。

Faergemann 表示，如果美國經濟持續維持至少 2% 的成長，而中國的 GDP 也不弱於 6%，就算全球央行寬鬆，獲益仍可能進一步上升，出現投資的甜蜜點。

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