退休金準備好了沒 三大指標檢視

高齡人口劇增、退休意識不足、經濟趨於和緩、資金缺口等壓力當前，退休相關課題已躋身全球主要國家的重大政策，也是民眾迫切面臨的問題。富蘭克林投顧建議，民眾在退休準備時，應把握充足性、可持續性、完整性三大衡量指標，才能讓退休理財面面俱到。

根據富蘭克林坦伯頓基金集團進行跨國退休金調查顯示，美國與台灣兩地民眾在退休準備進度的差異及壓力值有所差異，富蘭克林分析，可能來自美國以退休投資帳戶為主要退休金來源、而台灣仍以保守的儲蓄（活存、定存）為主，可能導致退休準備過程牛步化，建議以較為積極的投資策略，提高自主準備退休金的效益。

富蘭克林坦伯頓法人確定提撥資深策略師瑪麗貝．葛拉芭赫（Mary Beth Glotzbach）表示，社會保險、雇主提供的退休計畫以及個人儲蓄三大支柱是構成美國退休制度的三大核心，但據該國勞動統計局 2019 年人口調查，社會保險涵蓋 1.63 億勞動人口，而平均所得替代率僅有 32%，政府透過政策的修補、民眾延後退休與尋求提高退休儲蓄，以滿足退休收入需求。

瑪麗貝．葛拉芭赫指出，美國政府審計辦公室 2017 年 10 月針對有 65 歲以上成員的家庭調查顯示，美國家庭的退休收入來源有 33% 來自社會保險，29% 來自雇主退休計畫及個人退休儲蓄，另有 34% 依賴薪資收入，這也說明為何目前美國超過 65 歲但仍在工作的人口數達 890 萬，甚至有 35.5% 已退休人士決定重返職場，而台灣也有 57% 受訪者表示以延後退休來彌補退休缺口。

無論台灣、美國，該項調查皆透露出民眾對退休的壓力值偏高，富蘭克林建議，透過適當的理財工具及策略運用，可望把壓力變成動力，讓退休無憂。為此，該公司預計 10 月 1 日舉辦退休理財講座，分享全球退休趨勢，並由資深講師傳授規劃「無憂退休」的理財計劃，用基金輕鬆打造投資組合，並依照年齡及財務狀況，巧妙運用策略，例如每月 2000 元買兩檔基金或是領息存股，早日達到財務自由的生活。