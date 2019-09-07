〈ETF大講堂〉聯準會降息影響 1.5億美元資金流入2檔TIPS ETF

近期以來，由於美國聯準會降息影響，有不少投資者將資金轉向美國國庫抗通膨債券 (TIPS) 型基金，而不是其他類型的債券型 ETF。

在過去一週內，已經有將近 15 億美元的資金流入於兩檔 TIPS ETF，分別為 81 億美元的 Schwab 美國抗通膨債券 ETFF(SCHP-US)，以及 68 億美元的 Vanguard 短期抗通膨債券 ETF(VTIP-US)。

在截至 8 月 26 日的一周內，SCHP 的淨流入金額為 9.73 億美元，高於其他 ETF，而 VTIP 的資金流入額則為 5.07 億美元。與此同時，最大型的 TIPS ETF，即 203 億美元的 iShares 抗通膨債券 ETF(TIP-US)，同期流入資金則為 5900 萬美元。

聯準會降息似乎刺激了投資者轉向 TIPS ETF。在今年 7 月份，聯準會將利率下調 25 個基點，是全球金融海嘯以來逾十年首次降息，並且可能不會是最後一次。

小摩 (JPMorgan Chase) 經濟學家 Michael Feroli 在日前表示，美國經濟正處在古典週期後期 (classic late-cycle)，並預期經濟的放緩將促使美國聯準會在今年內，再降息三碼。

CFRA 的 ETF 研究主管 Todd Rosenbluth 表示，有許多投資者認為這可能會再次刺激通貨膨脹。「最新的聯準會會議紀要顯示，有許多人認為十年來首次降息是對抗低通脹的保險。因此，不少投資者選則轉向抗通膨 ETF。」

另一方面，在市場上的 14 種 TIPS ETF 中，SCHP 成本最低，費用率僅為 0.05%，可能也是在近期帶來大量資金流入的因素之一。與此同時，VTIP 的費用率也僅為 0.06%。相比之下，TIP 的費用率則為 0.19%。