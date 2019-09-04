施羅德：債券短期漲過頭 但貿易戰風險依舊 仍應偏多操作

儘管全球債券的漲勢可能已經脫離經濟基本面，但澳洲表現最佳的債券基金經理人認為，由於貿易戰仍然不斷升級，目前並不需要放棄多頭部位。

據《彭博》報導，施羅德投資 (Schroder Investment Management) 固定收益和多種資產負責人 Simon Doyle、以及固定收益副主管 Stuart Dear 認為，雖然近期債券價格漲勢過快，讓基金變得更著重防守，但是他們仍傾向看好美國、澳洲以及較小程度上的歐洲長天期債券曝險。

Doyle 表示，由於某種程度上，現在債券的殖利率走勢略為超前基本面，並且受到市場情緒的驅動，但整體來說，除非貿易情勢出現新的變化，不然債券依然可偏多操作。

兩人操作的 25 億澳元 (17 億美元) 施羅德固定收益基金 / 澳洲，去年的績效足以打敗 97% 的同類型基金。

由於擔憂經濟衰退，10 年期美債殖利率上個月創下 2015 年以來最大的單月跌幅。在美中貿易爭端日益惡化情況下，加劇了對全球經濟同步放緩的擔憂，最近幾個月投資人紛紛湧入政府債券。

10 年期美債殖利率月度跌幅 (圖表取自彭博)

Doyle 表示，雖然美國公債跌至零利率並非不可能，不過還要多種狀況發生才會實現，像是經濟衰退，但這看來像需要 1-3 年的時間。

Doyle 指出，由於債券價格快速上漲，他們其實略減了一些部位，但仍看多長天價債券，部分原因在於，風險資產已經完全定價。

他表示，現在任何地方的資產市場都不會有很多風險溢價，賺錢愈來愈難，人們不再看到如之前那麼高的回報。

兩人認為，運輸公司和房地產投資信託基金的公司債券，以及基礎設施證券和掛鉤通膨的票據，仍然具有吸引力。

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