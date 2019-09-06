臉書約會功能全美上線 甜蜜暴擊交友APP

一直關注人際關係的臉書週四 (5 日) 在全美地區推出「臉書約會」功能，加入 Tinder、Bumble 和 OKCupid 等交友軟體的競爭行列，搶攻單身商機。

臉書 (FB-US) 在全美地區推出「臉書約會」服務功能，為戀愛行業投下一顆震撼彈，激勵其股價大漲逾 2%，然而，交友軟體 Tinder 母公司 Match (MTCH-US) 瞬遭甜蜜暴擊，其股價大跌 4.55%。

臉書股價走勢圖。(圖片：investing)

擁有全球 24 億用戶的臉書，擁有近 2 億單身用戶，週四該公司正式進軍「美國」網路交友市場，推出「臉書約會」服務，該功能提供 18 歲以上用戶使用，用戶可自由參與服務，創建個人的約會聊天功能區，完全與臉書 APP 分開，強調隱私和安全。

用戶可以選擇是否讓你的朋友知道你開啟「約會」功能，推薦配對也絕對不會是其家人、朋友，曾封鎖過的對象也完全排除，避免尷尬場景發生。

(圖片：翻攝 vox)

用戶可以透過「秘密配對 (Secret Crush)」功能，最多增加 9 個暗戀名單，對方會收到通知，卻不知道暗戀者的名字，當對方也將暗戀者加入暗戀名單，代表雙方配對成功。

臉書 CEO 祖克柏 (Mark Zuckerberg) 曾表示，這個功能是為了要讓人們建立長久、認真的關係，不僅是為了調情或不認真的搭訕。

早前臉書已在加拿大、泰國、阿根廷和墨西哥等地推出臉書約會服務，美國週四也列入適用國家，台灣地區的用戶還需要在等一段時間囉。