聚焦國內、抗衰退、有派息！分析師：康卡斯特還能再漲20%

康卡斯特 (Comcast) (CMCSA-US) 週四獲券商調高評級至等同買進，股價再添助力。

Oppenheimer 分析師 Timothy Horan 認為，寬頻營收成長、利潤擴大和相對低的估值都是買進 Comcast 股票的理由，儘管目前該股今年已上漲約 35%(含股利)，Horan 估計該股仍遭低估近 20%。

背景

隨著多數媒體和電信產業發展，Comcast 去年也加入併購大戰，去年與迪士尼 (DIS) 競購 21 世紀福斯的娛樂資產，接著去年秋季又參與歐洲付費電視營運商 Sky 的拍賣，雖然不敵迪士尼，未能買下福斯資產，但卻成功以交易價格 461 億美元 (含債務) 贏得 Sky 的控制權，收購其位於歐洲 7 個國家 2300 萬個衛星電視用戶，以及其 Now TV 串流平台約 200 萬名訂閱戶。

投資者最初並未看好這些交易，因為他們擔心 Comcast 買貴了，且衛星電視趨勢呈負面，因此 Comcast 去年股價以下跌 15% 收場，直至今年才回彈。Comcast 今年因核心有線電視業務在 Xfinity 品牌的支撐下，成績斐然，因此穩定推升股價。

投資者對經濟成長趨緩、貿易戰、今年債券殖利率大跌的擔憂心裡凸顯了有線電視「聚焦國內」、「抗經濟衰退」的商業模式，且派息股在此時又更加迷人，因此今年迄今 Comcast 股價約上漲 35%，優於同期 S&P 500 指數 18.8% 的收益表現，另外同業 Charter Communications (CHTR-US) 上漲 47.2%、Altice USA (ATUS-US) 上漲 75.5% 等。

撐過剪線潮？

隨著有線電視訂閱人數不斷下降，網路與有線電視業務不再綁在一起出售，今年有線電視公司不斷發展寬頻網路事業，投資者也有了新的認識。 Oppenheimer 分析師 Horan 認為，其寬頻力道持續並支撐利潤上升，降低資本支出的要求。

「拆分經濟有助擴大利潤，因為顧客更傾向單獨購買 Comcast 的寬頻服務。由於營收混合方式轉向利潤更高的寬頻 (估計 70% EBITDA 利潤)，而非影視 (估計 20% 利潤)，有線電纜的利潤應該會持續擴大。」

Horan 看到，Comcast 持續將現行網路訂閱戶推向數據傳輸更快的服務，因其價位更高。同業 Charter 計畫明年起調漲價格，Horan 預期 Comcast 也將跟進，因此可望調升每月用戶的平均一年營收 4%。

前景

Horan 估計 Comcast 今年 Ebitda 上升 2 個百分點，接著 2020 年再上升 0.7 個百分點達 32.2%。與此同時，他估計該公司資本支出穩定，且今年營收成長 3.5%，來年成長 4.5%。

其結果是 Comcast 2020 年自由現金流上升 15%，至估計近 190 億美元，該公司屆時可能用於派息、執行庫藏股或者清償債務。

Horan 對該公司目標價 54 美元，是基於 2020 年現金流收益 7.5% 來估計。