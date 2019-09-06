中國人民銀行（PBoC）正在全速推進「數位人民幣」計劃，希望能趕在 Facebook 推出穩定幣 Libra 之前面世。中國英文官媒《中國日報》（China Daily）昨（4）日報導，中國央行數位貨幣（CBDC）已進入「閉環測試」（Closed-loop Testing）階段，以模擬測試「涉及商業和非政府機構」的支付方案。

籌謀 5 年究竟何時推出？

《中國日報》在更早之前曾指出，如果情況進展順利，該項目可能會搶先在 Libra 之前上線，前者原定於 2020 年上半年的首次亮相，但隨著「Facebook 打算推出 Libra」的消息發布後屢屢遭各國監管機構彈劾，確切推出時程目前已成謎。

美國商業雜誌《富比士》上週報導稱，中國四大國有商業銀行（中國銀行、中國建設銀行、中國農業銀行和中國工商銀行）、金融科技巨頭阿里巴巴、騰訊、銀聯、一家未具名公司，共 8 家機構將成為首批接收中國央行數位貨幣（CBDC）的組織。報導指出，中國人民銀行可能會趕在雙 11 購物節來臨前推出。

不過，就在《富比士》發布報導後數個小時，中國兩家媒體《騰訊新聞》和《新浪》均引述消息人士的說法稱，「時間和機構的範圍是兩個不靠譜，純屬瞎猜。」

然而，另一名熟悉中國 CBDC 項目的消息人士向外媒《CoinDesk》表示，《富比士》報導中所提及的組織確實參與了項目開發，但至於「上述機構是否會在發佈之時獲得 CBDC」則不方便透露。

《CoinDesk》指出，其中一家上述機構的在職員工提到，其組織內部的確正在進行此類工作，但由於已簽署保密協議導致工作細節處於保密狀態，迄今扔不清楚所屬機構在項目內的實際貢獻為何。

中國 CBDC 不在央行總部進行開發

一名與中國人民銀行相熟的消息人士向外媒《CoinDesk》透露，該行數位貨幣研究實驗室的專門團隊正在一個封閉的環境中開發該系統，且地點遠離中國人民銀行在北京市中心的總部。

這位知情人士說，為了可以全心專注於 CBDC 項目，該團隊自初夏以來一直在這個所謂「獨立的地方」工作。

消息人士補充說，隨著 Facebook 於今年 6 月對外發布打算推出 Libra 的消息，中國 CBDC 的開發工作正在快馬加鞭進行著。

跨國推廣

無論 CBDC 何時推出，中國人民銀行極不可能會在上線第一天就將其拓展到中國以外的國家。

中國官媒「環球時報」（Global Times）上週援引熟悉內情的業內人士透露，該系統可能會現在深圳試水溫，在那裡，包括騰訊和國有金融機構在內的當地公司正在積極研究有關 CBDC 開發的技術框架。

此前，中國人民銀行數位貨幣研究實驗室與深圳當地政府和金融監管機構合作，成立了一家名為「深圳金融科技研究院」的實體，專門負責金融科技和數位貨幣相關項目。

中國 CBDC 無需網路就能支付

9 月 4 日，中國人民銀行支付結算司副司長穆長春在 「科技金融前沿：Libra 與數位貨幣展望」課程上強調，中國 CBDC 將不會影響到微信、支付寶等支付商，原因有三。

穆長春表示，首先從法權層面探究，即無論是在法律地位，亦或是安全性上，兩者完全處於不同的水平；第二，中國 CBDC 比微信、支付寶更能應付極端情況，不需要網絡就能支付，收款、付款雙方都能在離線情況下使用。只要手機有電，哪怕整個網絡都斷了也可以實現支付。

最後，穆長春提到，由於目前支付寶、微信也是使用人民幣支付，其實也就是用商業銀行存款貨幣進行支付，而在 CBDC 推出後，只是換成了數位人民幣，也就是用央行的存款貨幣，雖然支付工具變了，功能也增加了，但渠道和場景都沒有變化。

這篇文章 數位人民幣知多少？消息稱已進入「閉環測試」階段 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』