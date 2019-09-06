萬事達卡宣布加入區塊鏈解決方案 Marco Polo Network

9 月 3 日，美國金融服務巨頭萬事達卡（Mastercard）旗下交易支付平台 Mastercard Track 發布官方消息稱，正式加入區塊鏈貿易融資解決方案 Marco Polo Network，後者主要由企業級區塊鏈軟體業者 R3 旗下區塊鏈平台 Corda 提供技術支持。

根據過去報導，Marco Polo Network 是由 R3 和愛爾蘭科技公司 TradeIX 於 2017 年 9 月共同發起的項目，旨在利用區塊鏈技術取代傳統紙本作業，並為貿易交易參與各方之間提供端到端實時連通性，並幫助消除數據流中的低效和差異等問題。目前，Marco Polo Network 已經擁有包括法巴銀行（BNP）、德國商業銀行（Commerzbank）及荷蘭國際集團（ING）等 25 家機構參與者。

至於這次的合作，萬事達卡方面表示，目標在於進一步發展更多的資本融資解決方案。

法國巴黎銀行（BNP Paribas）作為 Marco Polo Network 成員之一，其歐洲、中東和非洲交易銀行業務負責人 Jacques Levet 表示，「提高整個價值鏈中的信息流動性很有可能將為所有網絡成員帶來巨大的利益。」

就在上個月，南非標準銀行集團（Standard Bank Group，Stanbic Bank）也宣布加入 Marco Polo Network。當時，Stanbic Bank 貿易融資產品管理主管 Kevin Holmes 表示，「我們一直在尋找方法為企業客戶提供最佳的貿易融資產品。此次加入 Marco Polo Network，藉由該領域中最好的技術和實例，Stanbic Bank 足以積極參與，並共同構建貿易融資業務的未來」。

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