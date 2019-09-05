小摩：Fed將在今年內「再降息3碼」

小摩 (JPMorgan Chase) 經濟學家 Michael Feroli 在週三 (4 日) 表示，美國經濟正處在古典週期後期 (classic late-cycle)，並預期經濟的放緩將促使美國聯準會在今年內，再降息三碼。

Feroli 在報告中表示，由於前景持續「暗淡」，特別是在美中貿易戰愈演愈烈的情形下，預期聯準會將在今年剩下的三次政策會議上每次降息 25 個基點，使年終利率範圍達到 1.25 至 1.50%。

Feroli 認為，國際貿易緊張局勢持續加劇，海外成長預測仍顯著下降，美元持續走強都是促使降息的主因。

此外，美國國內受到波及的跡象正在加劇，經濟成長、企業獲利和就業成長的估值在近期均被下調，都是經濟周期末段的典型狀態。儘管貿易戰休止，這些症狀可能也不會完全消失。

另一方面，瑞銀 (UBS) 也曾預期聯準會將在本月份下調 25 個基點，並認為經濟衰退的風險正在上升。該行在給客戶的一份報告中寫道：「雖然我們認為基本情況是放緩而非經濟衰退，但我們承認，自 5 月中美貿易談判破裂以來，風險已經增加。」

此外，瑞銀也補充表示：「我們認為美國經濟在明年年底之前衰退的可能性為 30%。如果到目前為止宣告的所有關稅都得到實施，美國經濟便很可能會在明年初就落到經濟衰退的邊緣。」