Fed 9月降不降息？聖路易斯總裁：一次降兩碼才夠！波士頓總裁則再度反對

波士頓 Fed 銀行總裁羅森倫 (Eric Rosengren) 週二 (3 日) 在出席活動中表示，美國整體景氣仍「相當良好」，沒有糟到需要再度降息的地步。不過另一位 Fed 總裁強調一次降兩碼，才是符合政策效益與市場期待的。

「經濟的確存在下行風險，不過到目前為止，還不到差勁的地步。只要美國消費者保持支出，同時全球情況不再進一步惡化，美國今年 GDP 還可能保 2%」羅森倫表示 9 月不需要再度降息。

不過最新美國 8 月 ISM 製造業指數降至 49.1，是 2016 年 8 月以來 首次跌入緊縮區間。市場擔心第三季 GDP 將會出現明顯放緩，10 年期公債殖利率降至 1.469%，觸及 2016 年 7 月以來最低水準。

「儘管近來美國經濟數據有些反覆，但這是一個良好時機去小心觀察各項數據指標，來決定聯準會是否需要做更多的措施，來達到就業與通膨雙目標的穩定」羅森倫表示將持續觀察。

此外針對美債殖利率倒掛現象，市場擔心但表經濟衰退即將來臨，羅森倫也表示目前沒有明顯證據支持這種說法，他認為殖利率倒掛的原因，可能是其他國家經濟受到挑戰，對美債需求旺盛所致，不能代表經濟即將衰退。

羅森倫過去幾年裡，一直都是美國央行裡，最強硬的鷹派官員之一，上次 FOMC 貨幣會議降息時，羅森倫也投下「反對票」。

不過另一位聖路易斯 Fed 銀行總裁布拉德 (James Bullard) 則支持，9 月再度降息，且強調一次降兩碼，才是符合政策效益與市場期待的。

「我們現在的利率太高了，比所有債券殖利率還高，9 月的降息應該一次到位，比分批慢慢降來的好，我們的行動要更積極點」布拉德強調。

布拉德擔憂美中關稅戰已構成全球性的衝擊，認為這是二次世界大戰後，最嚴重的自由貿易系統的崩解，這將需要很長的時間才可能解決，聯準會需要更積極應對風險。

布拉德向來是聯準會最鴿派的官員，上次 FOMC 貨幣會議降息投下「贊成票」。

最新 FedWatch 顯示，9 月降息一碼的機率為 90.4%，降息兩碼的機率，一天內由 0% 提高至 9.6%。