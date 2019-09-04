法巴預測Fed未來4度降息！助黃金明年Q1破1600美元

法國巴黎銀行 (BNP Paribas) 表示，隨著聯準會開始新的寬鬆周期，黃金價格將繼續走高，料明年第 1 季可突破每盎司 1600 美元。

在週二 (3 日) 發布的報告中，法巴提高了黃金和白銀的價格預測。法巴商品研究主管 Harry Tchilinguirian 表示，他認為第 4 季度黃金價格平均為 1510 美元，較 6 月預測增長 10%。

展望未來，法巴預計明年第 1 季金價可突破每盎司 1600 美元，平均為 1560 美元，較之前的預測增長 9%。

黃金日線走勢圖 圖片：investing.com

白銀也是如此。Tchilinguirian 預測第 4 季白銀平均價格為每盎司 16.95 美元，比 6 月預測上漲近 10%，明年第 1 季平均價格為 18.50 美元。

Tchilinguirian 認為，本月聯準會利率政策發表後，黃金的動能還會上升。

Tchilinguirian 表示，預計從今年 9 月到明年 6 月，聯準會將降息 4 次，每次 1 碼。隨著實質利率因此成為負值之後，金價也將大幅上揚。

美 10 年期抗通膨債券 (TIPS) 殖利率。可作為實質利率之觀察 圖：Fred

Tchilinguirian 指出，隨著降息持續，美國利率和債券殖利率都會進一步下跌，投資者不得不尋求避險標的，黃金將成為具有吸引力的資產。同時，貿易戰短期不太可能解決，對經濟成長減速的需求上升，均會提高避險需求。

現貨黃金週三交易價格為每盎司 1544.32 美元，今年以來上漲 20%。金價在 8 月 26 日達到 1555.07 美元高點，為 2013 年以來最高。