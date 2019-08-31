不滿GM中國事業做太大 川普推特轟：該回來了吧？

在中國事業做太大的美商倒楣了！美國川普總統週五抨擊通用汽車 (GM-US)，以推文質問他們是否該考慮回歸美國。

「通用汽車曾經是底特律的巨人，現在卻是那裡最小的車廠，在我就任前，他們就把主要工廠都搬去中國了，儘管美國曾經救助他們，他們還是這樣做了。現在他們該開始回歸美國了吧？」

然而，根據產業數據和官員說法，川普這則推文內許多與通用汽車相關的資訊誤導或不正確。

通用汽車仍是美國銷售量最大的汽車，但其僱用的工會代表美國工人數目 (UAW 工人) 則與福特和 Fiat Chrysler 互有強弱，整體而言，通用汽車在美國 27 個州、132 個地點聘有近 10 萬名員工，根據彭博報導，通用汽車雇員約較福特少 9000 人、少 Fiat Chrysler 1200 人。

通用汽車拒絕回應該篇推特。

提到中國市場，通用汽車從未將產線自美國移至中國，但在中國佔有重要地位，去年通用在中國銷售量超過 360 萬輛車，相較同期通用在美國市場銷售量僅 300 萬輛。

中國汽車顧問公司 ZoZo Go 資深顧問 John Bonnell 表示，「他們沒有把任何工廠移到那去，中國規定是，你要在中國成功銷售，就得在中國生產。」

通用汽車在中國生產的車輛幾乎都在中國出售，但通用確實從中國進口 Buick Envision 到美國去，去年通用汽車在美國銷售了 30152 輛 Envision，約占其國內銷售額 1%。

Bonnell 認為，目前在中國有營運的公司，如果要將產線移出中國，在外地生產完後再出口到中國，這不是好事。

「通用汽車所有在中國的供應商，他們都會留在中國，他們不會肯離開中國，再把東西出口至中國。」