特斯拉遭控自駕系統有缺陷 Model S意外原因出爐

美國國家運輸安全委員會 (NTSB) 週三 (4 日) 在調查了特斯拉 (TSLA-US) 去年 1 月 Model S 的事故後，指出特斯拉自動駕駛系統 (Autopilot) 在設計過程中有缺陷，造成疏漏引起意外。

特斯拉股價下跌逾 2%。

特斯拉股價 (圖片: Investing)

這件事故發生在 2018 年 1 月 22 日，意外發生在南加州的 405 號州際公路上，一輛特斯拉 Model S 以時速 48 公里撞上路旁的消防車，所幸意外未引起傷亡。

NTSB 調查報告指出，特斯拉自動駕駛系統的設計，能夠「允許駕駛離開行駛指令」。

根據報告顯示事發前 Model S 正開啟著特斯拉自動駕駛系統，並且依照駕駛設定的行駛速度加速，而且撞車前 3 分鐘並未偵測到駕駛有把手放在方向盤上。

特斯拉的 Model SModel S 自動駕駛系統設計有缺陷引起意外 (圖片: AFP)

駕駛則表示當時可能正看著手機或是拿著咖啡，不過 NTSB 並沒有找到相關證據證實駕駛當時在打電話或傳簡訊的紀錄。特斯拉的自

動駕駛系統目前已經釀成至少三起致命意外，包括 2018 年 3 月佛羅里達州 Delray 海灘的 Model 3 事故，以及同一年 3 月加州山景城的 Model X 的致命撞車事故。

NTSB 表示他們僅供安全建議，而如果國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 認為特斯拉自駕系統存在缺陷，構成安全風險，將會要求特斯拉召回所有車款。斯拉對此消息無任何回應。