影／經濟衰退指標乍現 專家建議資產就要這樣配置

在中美貿易戰環伺之下，美債殖利率曲線出現倒掛，加上全球降息潮來襲，造成近期全球股市波動加劇，摩根環球市場策略師林雅慧副總表示，因應未來景氣變化，建議投資人可適時拉高債券投資比重，替自己的資產築一道護城河。

鉅亨「 Allen 看世界」財經直播節目，日前針對投資人關切的貿易戰及美國債券殖利率倒掛等全球經濟議題，邀請摩根環球市場策略師林雅慧副總進行精闢解析。

林雅慧表示，受到通膨溫和持續放緩，及中美貿易戰、英國脫歐等不確定因素影響，可以預期美國聯準會將採取連續性的降息措施，從 9 月中旬開始到今年底，約有 2 次降息機會，可望累積降息 50 個基點左右，而且明年還有機會持續降息，藉此刺激經濟。

另外，市場普遍擔心美債殖利率曲線出現倒掛後，景氣是否步入衰退？林雅慧認為，過去七次殖利率曲線倒掛到真正景氣衰退，大概歷時 9 個月到 19 個月的時間，平均約 14 個月，且從倒掛到美股創新高反轉，也有 8 個月左右的時間，即使景氣將進入衰退的周期，投資人仍有寛裕的時間去因應。

不同以往的是，過去 10 年全球大量實施量化寛鬆 (QE)，造成各國央行被迫購入很多債券，壓低長天期債券殖利率，殖利率曲線倒掛的參考意義已不像過去那麼大，也不是唯一觀察訊號。因此，這次倒掛不是所謂的火警鐘，反倒比較像鬧鐘，提醒投資人未來一年到一年半有可能出現景氣衰退，要做資產配置的調整。

林雅慧建議，如果美國採取持續性的降息循環，對債券投資會有幫助，因為利率往下走，債券的重要性鐵定上升。投資人挑選債券時，存續期間可以適度增加，對投資組合相對比較有利。例如，30 年期的美國國債的漲幅，就會明顯領先 2 年期的國債。

以商品類別來說，高收益債及新興市場債可以留意，因為全球景氣處於循環後升段 (late-cycle)，此時，股市走勢不會馬上就打住，包括高收益債跟興市場債都提供一個比較好的收益率，跟全球指數的連動也高，讓投資人此時可以依自己的風險屬性去做資產配置的搭配。

由於美國企業過去 5~10 年整體還款能力提升，高收益債違約率大幅攀升的機率也不高。目前高收益債的利差已突破 500 個基點，收益率有機會到 7 個百分點以上，加上波動率只有股市的 2 分之 1 到 3 分之 1 左右，對投資者而言，此時是不錯的切入點。

除債券之外，目前利率環境持續走低，有一部分的投資人需要股息的收益來挹注投資組合，所以在市場振盪的過程，高息股的表現相對比一般型股票突出。

根據摩根資產管理全球各類高息股指數統計，不管是全球型、新興市場或亞太市場 (日本除外)，指數的組成因子都不只有防禦性股票，而是包含景氣循環類股可供選擇，而且全球的高息股殖利率超過 3% 的公司，很多集中在亞洲，讓亞太地區的投資吸引力相對來得高。

在中國股市部分，林雅慧認為，今年人行要大幅降息的空間不大，但未來仍有機會持續公布刺激總體經濟面的利多政策，「入摩」也還會漸進式的持續，顯示中國資本市場長線沒有那麼悲觀，大型藍籌股隨著過去一個月的修正，已開始浮現投資價值，中國股市有機會逐步築底。



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