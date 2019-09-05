玉山銀攜手六大廉航祭購票優惠 較勁台新銀

玉山銀行積極擴張信用卡版圖，下半年開始頻頻發新卡搶市占，繼「U Bear」、「漢神巨蛋聯名卡」後，今 (5) 日宣布推出主打紅利點數的 Only 卡，攜手六大廉價航空提供機票購票 10% 現金回饋，頗有與台新銀行 FlyGo 卡較勁之意。

根據金管會統計，截至 7 月底止玉山銀信用卡流通卡量 524 萬排名第三，台新銀信用卡流通卡量 508 萬排名第四僅追再後，老三、老四近來爭搶信用卡市場動作不斷互相較勁。

玉山銀行下半年起先以「U Bear」信用卡引發討論話題，再從永豐銀手中搶下「漢神巨蛋聯名卡」發卡權，今天則鎖定紅利點數推出 Only 卡，值得注意的是，該卡鎖定虎航、酷航、香草航空、樂桃、捷星與亞洲航空等 6 家聯航提供購票現金回饋。

此外，刷卡透過 Agoda 訂房網最高享 10% 回饋、雄獅旅行社專屬行程也有 2000 元折扣回饋。

玉山銀行表示，Only 卡紅利回饋採取累進制，依照消費金額區分五大等級，等級越高回饋也相對優惠，舉例來說，假設小明今年用 Only 卡累積年度消費金額滿 20 萬符合第三階段的回饋，可享一般消費紅利 4 倍、指定餐飲旅遊 9 倍回饋，明年起則直接晉級第三階段卡友。