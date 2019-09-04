退休好難！台灣人逾8成對準備退休有壓力、近6成選擇延後退休

勞保年金恐在 2026 年破產加上高齡化議題，讓退休理財迫在眉睫，根據富蘭克林坦伯頓基金集團調查，超過 8 成台灣人對於儲備退休有壓力，接近 6 成會因為退休準備不足而延後退休。

調查發現，台灣有 46% 受訪者坦言尚未開始準備退休金，即便是規劃退休理財，半數民眾 (50%) 選擇以儲蓄方式累積退休金，僅 35% 會規畫至少 30 年的退休準備。

如果與美國進行跨國分析時可發現，台灣、美國民眾在規劃退休金時，最依賴「自己」，比重各占 33%、38%，顯示都了解也認同退休金儲備是自身的責任；但如果觀察實際作為，台灣即將退休者中，自認退休財務準備落比重高達 73%，反映民眾對逾退休準備的焦慮感。

富蘭克林投顧副總經理羅尤美表示，距離退休時點越來越近，「個人化」退休理財計畫的需求會越高，而愈接近退休理財策略也應慢慢轉向防禦保守，不宜為提高報酬率而忽略風險承受度。

富蘭克林坦伯頓多元資產團隊客戶投資組合經理人唐崢輝（Stephen Tong）建議，檢視退休理財需求可分累積期、過渡期、退休期三個階段，其中「累積期」著重提高儲蓄率，長期投資提高資產增值空間。

如果邁入 50 歲以上的「過渡期」，則需因應工作或家庭成員變動等差異，調整不同資產配置需求；「退休期」開始需求差異更為明顯，可量身訂做以創造退休收入來源。

羅尤美則提出「基金理財一二三」口訣，呼籲民眾儘早展開退休計畫，包括「一」舉兩得，也就是提早開始退休基金規劃，單筆資金投入債券基金、領息存股票基金，一舉兩得；「兩」全其美：2000 元投資兩檔基金，用一檔股票加一檔債券型基金落實攻守皆備的資產配置。

最後，「三」思而行，也就是不因一時的市場震盪而停扣贖回，避免錯失逢低布局與回漲契機，至於處於退休金累積期者，更應該持續扣款不中斷，若仍不知從何入手或沒有時間打理，也可透過智能理財機器人，幫忙監控風險、因應市場變動適時提醒調整基金的資產配置。