遊戲吹復古風、任天堂推90年代「超任」遊戲

日本電玩大廠任天堂 (7974-JP) 在週四 (5 日) 時宣布，自 9 月 6 日開始「Nintendo Switch Online」的付費會員們，將可免費下載 1990 年代電玩名機「超級任天堂」(Super Famicom，俗稱超任) 的 20 款經典遊戲。另外，任天堂也將推出復刻版的超級任天堂遊戲控制器，希望喚回現年 30 多歲以上的「電玩畢業生」們。

(圖片：Investing.com)

在任天堂首波提供的 20 款超任遊戲中，共包含超級瑪利歐世界、超級瑪利歐賽車、超魔界村、超級銀河戰士，還有 F-ZERO 等 20 款經典遊戲。

另外為了讓玩家們感受當年的遊戲體驗，任天堂也推出了無線版本的復刻版超任控制器，採用與現行款 Nintendo Switch 主機相同的 USB Type-C 充電界面，在日本的「My Nintendo Store」線上商店，針對 Nintendo Switch Online 會員們展開預售。未稅價格為 2980 日圓，預計在 9 月 25 日之後，便會陸續送抵消費者的手上。

過去在 2017 年時，日本任天堂就曾經推出復刻版的「Nintendo Classic Mini Super Famicom」主機。將當年的超任主機濃縮到一般成人的手掌大小，內建 21 款遊戲，影像輸出採 HDMI 介面，最高支援 720p 的畫質，透過 micro USB Type-B 端子來向主機提供電力。