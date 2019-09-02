遊戲廠接棒推手遊新作 下半年營運看俏

遊戲廠本季起接力推出手遊新作，包括傳奇 (4994-TW)、大宇資 (6111-TW)、歐買尬 (3687-TW)、宇峻奧汀 (3546-TW) 及中華網龍 (3083-TW)，均有新作陸續亮相，可望為下半年營運挹注新成長動能。

傳奇去年 12 月推出的手遊《風之國度》，成功帶動今年首季營運單季轉盈，而傳奇自製手遊《幻想神域 2》也於 8 月底推出，上市前事先登錄人數已突破 50 萬人大關，表現相當亮眼。市場看好，從《幻想神域 2》事先登錄人數來看，有機會成為驅動傳奇營運續攀揚的另一引擎。

大宇資與中國網易共同開發製作的手遊《軒轅劍龍舞雲山》，預計 9 月在中國上市，是備受看好的年度大作。法人看好，該款手遊上市後，大宇資受惠權利金挹注貢獻，9 月起營運可望出現爆發性成長，獲利表現可期。

宇峻旗下唯美唐風手遊《御劍神州》，事先登錄人數已突破 20 萬人，表現同樣備受期待，預計 9、10 月會先在台灣推出，並於 11 月進軍韓國市場，而第 4 季也將推出知名模型與動畫 IP 手遊《七大罪》，為營運注入活水。

歐買尬日前也宣布，計畫將 2018 年中止營運的《LUNA2 Online》，更名為《LUNA2 Online Evolution》後，於 9 月 5 日重啟遊戲。

網龍去年 9 月新推出的經典端遊轉手遊《吞食天地 M》，成功帶動去年第 3 季營運單季轉盈，為擴增海外服務版圖，5 月《吞 M》進軍泰國市場，本季也在越南正式登場。且重量級 MMORPG 手遊力作《黃易 M》可望在第 4 季上市。法人看好將超越《吞 M》當時寫下的佳績，單月營收貢獻上看 1 億元。

受惠暑假旺季行情拉尾盤，加上下半年將有手遊新作陸續推出，在資金輪動下，遊戲族群近來成為盤面焦點，今 (2) 日由網龍強攻漲停領軍，母公司智冠 (5478-TW) 也跟進大漲逾 7%，宇峻、辣椒 (4946-TW)、昱泉、大宇資、歐買尬、橘子 (6180-TW) 漲幅均超過 4%。