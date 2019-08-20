微軟《Minecraft》PC版導入Nvidia RTX技術 擬真場景上線!

全球最暢銷的遊戲《Minecraft》(當個創世神)，將使用繪圖晶片大廠輝達 (NVIDIA)(NVDA-US) 的 RTX 即時光線追蹤，替玩家們呈現更逼真的場景。

微軟 (MSFT-US) 週一 (19 日) 於德國電玩展上宣布，將與 Nvidia 和開發商 Mojang 一同合作，為《Minecraft》PC 版打造更接近現實中的自然光場景，將於這次 Windows 10 的版本中加入「路徑追蹤」的 RTX 技術，能讓玩家更身歷其境。

RTX 小檔案

Nvidia 開發出的 RTX 技術，全名為即時光線追蹤 (Real-time ray tracing)，可說是現今提升遊戲畫質的最大幕後功臣，RTX 能夠讓開發工程師透過逼近電影畫質的演算法，在遊戲引擎中追蹤擬真環境下的區域陰影、環境遮蔽光和自然光反射，打造出符合真實世界的光線物理情況的遊戲場景。

Nvidia 上週公佈強勁財報，營收、EPS 均優於市場預期，公司 CEO 黃仁勳表示：「公司在遊戲中運用的即時光線追蹤技術，是我們這 10 年來最創新的技術，目前 NVIDIA RTX 市占率已經如滾雪球一般擴大，這項技術持續領導市場地位，」。

Nvidia 股價走勢 (圖片: Investing)

目前熱門遊戲中使用 RTX 技術的遊戲有：動視暴雪 (Activision Blizzard) 的《決勝時刻 4：現代戰爭》和育碧娛樂的《看門狗：自由軍團》，以及騰訊遊戲的喪失射擊遊戲《SYNCED: Off-Planet》。

微軟於 2014 年 9 月以 25 億美金收購史上人氣最高的獨立遊戲《Minecraft》，今年五月，微軟在慶祝《Minecraft》十週年的同時，也宣布《Minecraft》全球累積銷量正式達到 1 億 7600 萬份，而每月活躍玩家高達 9100 萬。