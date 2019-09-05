旺季效應發威 義隆電、立積8月營收同步改寫新高

IC 設計廠義隆電 (2458-TW)、立積 (4968-TW) 今 (4) 日皆公布 8 月合併營收，義隆電 8 月合併營收 8.99 億元，月增 12.39%，年增 9.7%，立積 8 月合併營收 2.73 億元，月增 2.19%，年增 20.87%，在旺季效應加上美中貿易戰轉單帶動下，2 家廠商 8 月營收雙創新高。

義隆電累計前 8 月合併營收 57.61 億元，年增 4.91%，立積累計前 8 月合併營收 16.32 億元，年減 10.6%。

義隆電表示，第 3 季營運表現持穩，其中觸控板出貨優於預期，由於擁 3 大發展利基，包括轉單效應、客戶備貨潮加溫及追加急單，且觸控板佔營收比重 5 成，有助營運表現，加上指紋辨識晶片陸續導入筆電大廠，本季營收可望挑戰新高。

法人表示，立積 8 月營收改寫新高，主要受惠轉單效應帶來的訂單，且 8 月打入華為供應鏈，為營運動能加溫，此外，海外 WiFi 新品需求持續提升，在雙引擎驅動下，第 3 季營收可望挑戰單季新高。

台 IC 設計廠可望逐步受惠美中貿易戰帶來的轉單效應，及產業供應鏈的挪移，預計中國去美化的趨勢發展下，台 IC 設計廠可望持續享受轉單效益。