臉書啟動數位公民計畫 目標2020年前觸及亞太區200萬人

社群龍頭臉書 (FB-US) 4 日宣布，在台灣啟動數位公民 (We Think Digital) 培育計畫，提供線上資源教材，協助提升台灣民眾在使用網路社群時應具備的批判性思辨能力與同理心，目標 2020 年前於亞太區 10 個國家觸及 200 萬人。

臉書表示，數位公民培育計畫涵蓋網路隱私、網路安全、數位交流與認識數位足跡 4 大主題，是一項全球性的計畫，將與亞太區多位專家合作，將教學資源翻譯成 10 種語言，協助所有年齡層的網路使用者，發展使用網路時應具備的技巧與能力，包含批判性思辨能力與同理心，安全的享受數位科技。

臉書進一步表示，將攜手台北市電腦商業同業公會、台灣事實查核中心、弘道老人福利基金會、台灣展翅協會 (ECPAT Taiwan) 等公私機構夥伴，透過舉辦多場教學工作坊，並培訓數位素養種子教師，協助民眾培養思辨能力，了解數位素養的重要性。

臉書亞太區公共政策副總裁 Simon Milner 表示，數位素養原先聚焦在教導大眾如何使用電腦與網路搜尋或工作，隨著全球網路互相串聯，更需思考如何善用網路連結人與人，而非僅限於人與資訊的連結。

根據英國調查機構 YouGov 調查顯示，台灣 10 人之中有 7 人在網路社群中曾看過負面內容，其中又以假新聞、仇恨言論與詐騙訊息為大宗，年紀較長的使用者比起年輕使用者在數位技能上仍有學習空間，但更能辨別假新聞，此外，一半以上的受訪者希望能有更多提供協助的網路社群，且僅 57% 的受訪者認為自己能分辨假新聞。