〈BTC大會〉聚焦募資制度 台微體總座：應與國際接軌

台微體 (4152-TW) 總經理葉志鴻，今 (3) 日在生技策略委員會議 (BTC) 表示，由於生技產業需投入大量資金做新藥開發、臨床試驗等，而台灣 IPO 審查制度卻跟不上國際腳步，制度過於嚴格，影響藥品研發時程，接收資金的時間也較長，國發會副主委鄭貞茂對此回應指出，法規鬆綁的細節將再討論。

投資狀況方面，目前台灣生技產業市值超過 8000 萬，其中，一般製藥占 31%，新藥占 26%，醫療器材占 22%，應用生技占 20%，生技產業募資情形，以 2013-2015 年為高峰期，金額較大的為生物藥領域與疫苗領域。

葉志鴻認為，整個資本市場影響法規、人才及技術，尤其生技新藥開發時間長，動輒 3-5 年，需大筆資金投入研發，而台灣 IPO 審核嚴格，公司有募資需求時卻因法規卡關。

台、美募資制度方面，葉志鴻指出，台灣的募資制度尚無法與國際接軌，在台灣申請私募案時，自交付日起 3 年內不得自由轉讓，因此整個時程至少 3 年，而美國公共股權的私人投資，可在 2-3 週內完成，私募時程僅約 45-90 天。

葉志鴻建議，台灣 IPO 需調整流程時間表，且跟上國際標準，加上金錢是生技的命脈，應除縮短審核時間外，也要減少公司接收資金的時間。

BTC 張鴻仁也認為，募資屬民間的事情，多數國家皆由民間律師審理募資案，而台灣則是由政府單位來審核，進一步建議，能把審查制度，由政府交給市場決定，雖難度高，但也才是資本市場的理念。