台股盤中─無主流靠個股輪漲越過10600點 量縮仍難突破反壓

美中貿易戰 9 月談判懸宕未有進一步的消息，加上美國 8 月 ISM 製造業指數意外創 2016 年 1 月以來最低，美股四大指數全面收黑，不過，今 (4) 日亞股表現相對強勢，港股反彈超過 1%，台股抗壓性持續增強，加權指數盤中緩漲 60 點，再越過 10600 點關卡，漲幅近 0.6%，惟預估成交值不到 1000 億元，法人提醒，多頭量能不足，留意午盤後的賣壓出籠。

今日盤面上無明顯主流，不過，砷化鎵族群維持一定的熱度，宏捷科漲 3%，穩懋、全新和聯亞等均穩在盤上。

手機零組件業者也見到買盤陸續進場維繫人氣，包括凌巨漲逾 2.5%，華通、欣興、美律、矽創、聯發科和 TPK-KY 等維持紅盤上；不過，敦泰、燿華和聯詠則回跌。

石英元件族群中，加高、台嘉碩則有 1% 以上漲幅。

權值股來看，和泰車、南亞科和可成漲逾 2%，日月光投控、豐泰、研華、光寶科、友達、華碩、大立光、聯電、統一超和統一均漲 1% 之上，而台積電和鴻海漲逾 0.5%；電金傳產權值表現多半穩定，顯示多方仍具一定的信心。

法人指出，電子指數目前仍守穩在各天期均線之上，惟近期攻抵今年 4-5 月的頭部套牢區後，漲勢略見停頓，隨著電子業進入出貨旺季，市場焦點回到 8 月營收公告，業績題材股表現可期，另一方面，蘋果即將發表新機，近期相關供應鏈也逐漸成為看盤重點之一。

從技術面來看，8 月 2 日的 10641-10714 點向下跳空缺口恆亙上方，使短多追價力道縮手，還是有待成交量放大突破，在此之前，法人建議逢高追價須謹慎。

法人也表示，預定 9 月要進行的新一輪美中貿易協商談判暫無新訊息，再加上美國 8 月 ISM 製造業指數意外續降至 49.1，為 2016 年 1 月以來最低，未來美股信心能否回穩，美國聯準會又將如何因應，勢將影響外資的布局以及接下來台股表現。