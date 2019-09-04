蘋概三王領軍反攻 台股重回10600大關

亞股今日反彈力道強勁，顯現市場對於美中利空消息，逐漸鈍化，台股今日開高走高，一舉衝破 10600 大關，持續往季線、半年線靠攏，權值、高價在蘋概三王領軍下，同步走揚，IC 設計、DRAM、生技族群再度躍為盤面焦點，持續為盤勢增溫，惟追價意願不高，預估成交量維持千億元水準。

蘋概三王今日齊步走揚，股王大立光在擴產利多帶動下，攻勢不斷，漲幅近 2%，台積電、鴻海一甩連 2 日走弱態勢，也有近 1% 漲幅，在三王帶動下，權值金融股皆小漲表態，國泰金、富邦金、中信金等，也有近 1% 的漲幅。

高價股今日漲多跌少，鈊象突破近期修正態勢，強漲逾半根停板，站上 400 元大關，股價創 10 年來新高，和泰車再續強，漲幅近 3%，其餘如信驊、精測、玉晶光也有逾 1% 的漲幅。

今日盤面再由電子類股領軍，IC 設計立積大漲近 4%，股價持續改寫歷史新高，瑞昱也在 7 月營運亮眼帶動下，漲幅達 2%，其餘如偉詮電、凌陽、日月光投控也有近 2% 的漲幅，至於世芯 - KY 則因漲多拉回，持續向下修正逾半根跌停版。

南亞科 8 月營收創下 9 個月來新高，帶動記憶體族群今日同步上揚，南亞科強漲近 3%，華邦電、旺宏也有近 1% 的漲幅，不過，威剛則開高走低，跌幅近 1%。

生技族群延續近期強漲態勢，大學光在買盤持續挹注下，強漲近 4%，持續站穩所有均線，中化生則因訂單看至明年第 2 季，突破箱型格局，漲幅近 3%，喬山也有 2% 以上的漲幅，其餘個股如亞諾法、懷特、泰福 - KY 漲幅皆達 1%。

整體而言，台股今日在三王帶領反攻下，指數站回 10600 點，加上市場利空消息逐漸鈍化，可望持續往季線靠攏，惟追價意願不足，預估量能恐維持千億元水準。