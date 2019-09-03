〈大銀展望〉新品與原創服務佈局效益漸顯 看好明年營運優於今年

上銀 (2049-TW) 集團旗下大銀微系統 (4576-TW) 將於明 (4) 日掛牌上市，大銀目前為前亞洲唯二擁有力矩馬達技術的廠商，許多日系大廠已陸續下單，可望成為未來強勁獲利動能，加上原創服務 (OCS) 已打入美系手機製造商、國際汽車大廠，相關效益可望從明年起明顯發酵，看好明年營運將優於今年。

展望明年，大銀董事長卓永財指出，大銀為目前亞洲唯二擁有力矩馬達技術的廠商，該產品在日本市場反應不錯，許多代表性大廠陸續下單，為明年生產做準備，在指標大廠陸續採用下，看好力矩馬達將成為大銀未來獲利成長重要的動能。

另一方面，卓永財表示，在中國加速 5G 建設下，看好 5G 需求從今年下半年至明年首季，表現將會相當相當不錯。

卓永財並說，大銀從原本的元件供應商，走向次系統商，如今已到達可與客戶共同設計導入 (design-in) 的系統整合商新階段，原創服務 (OCS) 已打入美系手機製造商、國際汽車大廠、PCB 廠等，在電子產業取得相當大的進展，相關效益可望從明年起明顯發酵。

整體而言，卓永財表示，大銀今年營運要超越去年有些困難，但在上述高端應用成長動能推升下，對明年樂觀看待，營運表現可望優於今年。他並看好，明年產業機械、半導體機械等領域需求將較今年成長。