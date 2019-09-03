〈大銀展望〉三大動能推升 Q4營運可望攀今年高峰

上銀 (2049-TW) 集團旗下大銀微系統 (4576-TW) 將於明 (4) 日掛牌上市，承銷價為每股 56 元，受惠新品動能增溫、半導體客戶拉貨動能強勁，加上日韓貿易戰轉單效益發酵，第 4 季營運可望成為今年最好的一季，全年力拚與去年持平。

展望後市，大銀執行副總經理游凱勝指出，第 3 季營運估將持平第 2 季，目前訂單能見度約 1.5 個月，而新品 E1 驅動器、伺服馬達將從本季起陸續出貨，對第 4 季雖仍謹慎看待，但預估在新品動能增溫下，加上半導體客戶拉貨動能強勁，營運將優於第 3 季，可望成為今年營運表現最好的一季，全年力拚與去年持平。

外界對半導體產業投資動能趨緩雜音頻傳，不過，游凱勝指出，從目前訂單情況來看，美系及國內許多半導體產業指標客戶，均從第 4 季起加大對高精密定位平台的拉貨力道，盼大銀能出貨就盡量、盡快出貨，也使今年半導體應用成為公司營運最強勁的領域，出貨量年增率估達 2 成之多。

另一方面，受惠日韓貿易戰，韓國半導體廠商積極尋找原料與生產線零配件替代供應商，大銀與上銀同步迎來韓國半導體廠轉單。上銀集團總裁卓永財透露，上銀 (2049-TW) 第一批 2000 套線性滑軌訂單已於今天出貨，而大銀 9 月底前將出貨伺服馬達與線性滑軌定位平台，轉單效益將從本季起逐步發酵。

大銀微系統成立於 1997 年，實收資本額為 10.6 億元，增資後股本將增加至 11.79 億元，為上銀科技轉投資持股 8.9% 公司，主要產品為線性馬達、力矩馬達、驅動器及控制器，且同時提供客製化產品及服務，客戶群包含國內外知名半導體、面板及 PCB 設備大廠。

從今年上半年各產業別營收比重來看，電子生產設備 32%，半導體、產業自動化各占 30%，工具機 5％，其他 3%。從地區營收區分，美國、歐洲各 20%，亞洲 (含中國)35%，台灣內銷 25%。