大江新、舊品轉換期 8月營收創近1年多新低

大江生醫 (8436-TW) 今 (3) 日公布 8 月營收，由於遇上新、舊品轉換期，8 月營收 6.13 億元，創近 1 年多來單月新低，月減 25.18%，年減 24.2%；累積前 8 月營收 65.99 億元，年增 49.17%。展望後市，大江表示，客戶的舊品去庫存化已告一段落，下半年有新品挹注，營運將逐步回溫，今年整體營收仍有望成長 30%。

大江表示，去年客戶拉貨過於強勁，而工廠產能不足以應付，導致客戶下單後，得等 6-8 個月才能取貨，不少客戶今年上半年才開始銷售產品，但另一方面，各戶有許多新品上市，又面臨必須消化舊品庫存，且時間與速度都比預期還長，兩個因素導致 8 月營收下滑。

展望後市，大江指出，客戶產品庫存去化告一段落，後續營運將逐步回溫，訂單能見度有 2-4 個月，對營運保持樂觀，法人表示，排除庫存去化的影響，下半年新品陸續上市，營運可望持續成長，今年整體營收仍有望年增 3 成。

新品方面，大江指出，目前已研發出「雙營」液態包劑型，打破油水雙相的配方，將瞄準美國市場，大江看好，美國市場需求量大，目前美國已占營收比重約 8%，年底隨著新品上市，營收占比將可上看雙位數。

董事長林詠翔日前表示，未來將以三事業分頭並進，包括大江生醫加入智財 (IP) 授權業務、大江基因加入人類幹細胞療法服務、大江生活則加上國際通路對接服務，新事業要有明顯營運貢獻，至少需要 3 年時間。