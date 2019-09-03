〈觀察〉Gogoro痛失部分中油換電站 電動機車進入戰國時代？

電動機車大廠 Gogoro 位於台灣中油的 38 座換電站，今 (3) 日無預警傳出，將在 9 月 30 日前停止服務，儘管 Gogoro 仍擁有多達 1360 座換電站，消息一出還是引發車主熱烈討論，事實上，此次中油 216 座公營充換電站標案，都可看到光陽強壓 Gogoro，機車龍頭宣示地位的意味濃厚，隨著各大車廠正陸續推出自家設計的電動機車，在更多選擇下，電動機車市場版圖恐將再度洗牌。

光陽近年來積極開發自家的 ionex 車能網充換電系統和各種電動車款，以全力穩住在機車龍頭的領導地位，此次標案也展現龐大實力，據中油說法，216 站公營充換電站標案，光陽一舉拿下 146 座是因出價較高，而 Gogoro 標金上較為保守。

儘管 Gogoro 全台換電站逼近 1400 座，失去中油據點，實際上對多數的車主而言影響不大，但光是桃園就有 14 座換電站被停掉，勢必使部分車主換電習慣改變。

更重要的是，隨著各大車廠積極投入資源發展電動機車，中油終止 Gogoro 換電站的事件，可能只是一個開端，暗示 Gogoro 未來面臨的競爭環境恐將加劇。

從宏佳騰 (1599-TW) 近期推出的首款電動機車 Ai-1 來看，雖仍採行 Gorogo 換電系統，但 Ai-1 是全台首款搭載智慧儀表的電動機車，也搭載 CBS 的智慧連動煞車系統，宏佳騰強調是性能化的科技產品，與 Gorogo 既有車款做出差異化，同時，已在全台設置了自家 12 家的智慧門市，作為專營電動機車的據點，未來也將再擴充據點，預料將吸引一部分車主的目光。

雖然 Gogoro 成功結盟宏佳騰、YAMAHA 和 PGO 形成一個換電聯盟，但機車龍頭光陽非省油的燈，自行開發的 ionex 換電和充電系統並行，吸引一票偏好自行充電的車主。

同時，光陽透過結盟商用夥伴和雲 iRent、WeMo 等大型業者，將快速投放共享機車，當這些機車在大街小巷穿梭，在消費者間的能見度將更高，勢必達成一定的宣傳力。

另外中華車 (2204-TW) 也推出 125cc 等級的電動機車 iE125，擺脫過去消費者對 emoving 輕型適合短程使用的形象，中華車更善用中華三菱經銷商，包括順益汽車、匯豐汽車等據點資源，陸續建置「快速充電站」和「超級充電站」，合計今年底充電站可達 108 座，至明年達 250 座以上，全力展開電動機車版圖。

不可諱言，Gorogo 近年來引領了電動機車在台灣的快速發展，就連光陽、三陽 (2206-TW) 和宏佳騰等傳統大廠也備感壓力，陸續跟進積極開發電動機車，不過，此次光陽在中油換電站的標案下，幾乎是強壓 Gogoro，雖不能說車主對品牌的喜好度將因此快速改變，但恐會影響到車主信心，未來各大廠電動機車的銷售版圖消長，值得繼續關注。