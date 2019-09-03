中油不再續約 38座Gogoro換電站月底終止服務

鉅亨網編輯陳于晴 2019年9月3號17點15分

電動機車大廠 Gogoro 昨 (2) 日才宣布總掛牌數正式達到 20 萬輛，再創新里程碑，卻傳出初期布建的 38 座在中油的電池交換站，因合約到期，中油決定不再續約，將在 9 月底前停止服務。

Gogoro 公告指出，在中油設置的這 38 座電池交換站，都是初期布建的「先鋒站點」，但中油經多方考量，38 個據點將不再續約，不過 Gogoro 強調，在全台電池交換站將近 1400 站中，中油據點仍有數百個，而全年目標 1500 個站點仍然不變。

Gogoro 表示，Gogoro Network 感謝台灣中油公司長期來的支持，是推動 GoStation® 電池交換站遍佈全台的重要夥伴之一。對於將受影響的用戶，除了可到周遭既有的站點交換電池外，也將持續增設新的站點，提供便捷的智慧電池交換服務。

根據 Gogoro 網站公告顯示，即將終止服務的電池交換站，包括陽明山、三義等山區據點，恐造成許多用戶不便，而桃園則一口砍掉 13 個中油據點，新竹縣市則少了 10 個。

電動機車市場逐漸進入百家爭鳴，中油日前公開招標 216 處充換電站點，光陽奪下 146 個站點、Gogoro 獲 48 個、中華汽車則取得 22 個。