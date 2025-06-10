BBC：轟動全美洛杉磯暴動 源於一個假消息！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-06-10 09:09

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眼下美國加州洛杉磯正在上演一場大規模騷亂，因應騷亂的一方，是在美國總統川普命令下來勢洶洶的國民警衛隊，另一方是面臨被美國政府遣返的非法移民、同情他們的大量當地抗議者。

美國加州洛杉磯正在上演一場大規模騷亂。（圖：Shutterstock）

然而，英國《BBC》卻在一篇報導中宣稱，這場美國當下最激烈的官民對峙，甚至還導致多名記者中槍的騷亂，是由一個假消息引發。

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《BBC》稱，點燃洛杉磯這場騷亂的，是上周六在洛杉磯派拉蒙發生的一場當地拉丁裔移民和美國移民與海關執法局（以下簡稱 ICE）人員的衝突。

這場衝突發生的原因，是有人看到大量 ICE 的人員和車輛，出現在當地一家出售家居百貨的連鎖超市家得寶附近。此地是不少拉丁裔移民乃至非法移民尋找日結工作的據點。

據《BBC》報導，儘管 ICE 官方表示他們並不是去家得寶抓人，只是選在那裡集合，但美國網上卻出現了大量假消息，說這些 ICE 人員是去那裡要把幹日結的移民老哥「一鍋端」。

這就激怒在當地佔絕大多數的拉丁裔居民，並與 ICE 人員在家得寶門前對峙，還出現車輛被點燃和店鋪被砸的情況。

最終，這一情況成為了美國總統川普選擇動用國民警衛隊前往洛杉磯的催化劑。

不過，儘管《BBC》認為這起大規模騷亂是由網路謠言引發。但美國媒體卻給出了不同的說法。比如《洛杉磯時報》就提到了重要細節，稱上周六 ICE 人員與當地抗議者發生對峙前，ICE 人員已經在洛杉磯多地逮捕超過 40 名移民，包括從一處服裝倉庫帶走了多人，以及當著一個 8 歲孩子的面抓走他的父親。這些行為都引起不同規模的街頭抗議。