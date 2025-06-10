台積電5月營收3205億元年增39.6% 創單月歷史次高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-06-10 13:50

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台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (10) 日公佈 5 月營收新台幣 3,205 億 1,600 萬元，月減 8.3%，年增 39.6%，累計前 5 月營收為新台幣 1 兆 5,093 億 3,700 萬元，年增 42.6%；受惠 AI 晶片需求持續熱絡，台積電 5 月營收創下歷史次高，也改寫同期新高。

台積電示意圖。(鉅亨網資料照)

台積電在今年 2 月中經董事會決議每股盈餘分配 4.5 元現金股利，即將在後天進行除息，此次預計共發出超過千億元現金，達 1,166.97 億元，現金股利發放日則定在 7 月 10 日。

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台積電即將在下半年量產 2 奈米，單片晶圓售價傳出將超過 3 萬美元，外資看好，台積電 2 奈米擴產進度快於 3/5 奈米，2026 年包括超微 (AMD-US)、蘋果 (AAPL-US)、聯發科 (2545-TW)、高通 (QCOM-US) 與英特爾 (INTC-US) 皆會有產品量產，屆時將大量挹注下半年及明年營運。