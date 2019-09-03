迎境外資金回流潮 銀行出招搶消、企金業務

境外資金回流專法上路，銀行積極擁抱資金商機，國泰金 (2882-TW) 子公司國泰世華銀行與美盛投顧，透過銀行智能投資平台推出策略式投資方案，以量化方式降低管理風險並實現長期投資目標。

根據境外資金匯回專法規定，個人或企業可選定任一銀行申請開立專戶，匯回金額有 25% 可用來投資金融商品，另 5% 可自由運用，銀行磨刀霍霍積極尋求盟友，或推出相關專案向客戶招手。

國泰金資深副總經理孫至德表示，國泰智能投資提供多樣化策略式投資組合，搭配美盛投顧的收益和產業核心主題，透過國泰智能投資平台的 24 小時的即時監控與再平衡機制，協助投資人抓住投資機會。

孫至德解釋，策略式投資方案可因應投資人風險承受度調整投資部位，並聚焦收益的投資組合，讓投資人可追求穩定收益流，同時針對產業的投資組合協助投資人管理波動性，掌握全球不同類股和產業正面利多。

孫至德表示，國泰金去年 10 月底推出的智能投資服務強調科學理財法，讓投資複雜的大事外包給國泰智能投資，協助客戶透過簡單投資方法追求收益。

美盛董事總經理兼國際另類分銷策略主管 James Verner 指出，美盛和國泰金合作是建立在雙方對香港 B2B 數碼財富平台 Quantifeed 的投資 ，由國泰智能投資平台將運用 Quantifeed 的專有技術，提供客製化投資組合。

土銀則透過吸收存款向中小企業招手，土銀宣布，即日起到年底前提供企業戶優利活存方案，每戶存款上限 4000 萬元，存款優利 0.3%。

土銀表示，只要是 8 月 31 日前在土銀台外幣存款合計總額不超過等值新台幣 4000 萬元者皆可申請。