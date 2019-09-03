【統一投信】高評級美元債需求強 逢回分批進場

全球高齡化趨勢加上風險趨避需求推升，使得高評級美元債券買氣強勁，櫃買中心再新增一檔投資於美元優質公司債的 ETF，「統一美債 10 年 Aa-A」（00853B）於 9 月 4 日掛牌交易。

統一美債 10 年 Aa-A ETF 經理人張俊逸表示，衡量全球經濟現況與未來可能面臨的風險，預期經濟不太可能在一至兩季內好轉，且不論是地緣政治衝突、頻繁的貿易戰等不確定因素，都將持續存在一段時間，導致整體市場風險情緒處於偏高狀態，持續推升投資人對高評級美元公司債的需求。

張俊逸指出，儘管過去一段時間由於殖利率走低、加上資金湧入，推升美元公司債券價格有不小漲幅，但由於美國利率政策要在短期內反轉並不容易，預估聯準會（FED）未來利率以走平或走低的機率高，中長期而言，未來債券價格還有上漲空間，而高評級美元優質公司債具備收益佳、抵禦風險能力強的優勢，仍會是資產組合絕佳的避險商品，建議空手者可逢回就買，手中已有部位者，可繼續持有或加碼提升配置比重。

針對積極型的投資人，以資產配置角度而言，適量納入美元優質公司債，可以有效降低整體投資組合風險，因美元優質公司債與股票、新興市場債、高收益債等風險性資產的相關係數極低，例如，與美股之相關係數為 0.005，與陸股為 0.177，與全球高收益債及新興市場債的相關係數依序為 0.168、0.138。

統一美債 10 年 Aa-A ETF 追蹤的「彭博巴克萊 10 年期以上 Aa 至 A 級美元優質公司債券指數」，信評只取 Aa 至 A 級，截至 8 月底止的到期殖利率為 3.01%，加權平均票面利率為 4.6%，存續期間為 15 年。發債公司有九成為美國企業，主要發債企業多是全球知名的大型企業，流動性佳，且皆為優先順位債券。



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