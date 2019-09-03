【瀚亞投信】美國降息在望 美投等債蓄勢待發

美國聯準會 7 月宣布降息，且市場預期 9 月可能再次降息，而在過往降息循環下，美元投資等級公司債通常有優異表現。根據統計，近 30 年美國降息循環啟動後，美元投資級債未來 3 個月平均表現為 3.28%，未來 2 年平均表現甚至可達 17.18%，美元公司債可望開啟一波漲勢。

瀚亞投資產品開發部經理陳柏翰表示，統計過去五次美國聯準會降息循環展開後，美元投資等級債表現突出，且正報酬機率高，降息後持有 2 年平均漲幅 17.18%，持有 3 年平均報酬率高達 31%，具備長期投資價值，加上投資等級債波動相對其他債券商品小，適合成為資產組合中的核心配置。

陳柏翰指出，自 2006 年以來，美元投資級債規模成長 3.8 倍，高於美元高收債的 1.6 倍，成長幅度與規模皆居各信用債種之冠。此外，美元投資級發行債發行公司數量逐年遞增，10 年來倍數成長，從 2007 年的 408 家，到 2018 年增長至 1004 家，顯示投資級債市場熱絡，持續看好投資級債後市。

就收益率來看，陳柏翰分析，以成熟市場發行的債券而言，現階段美元投資等級債殖利率約 3.2% ，高於英鎊投資級債 2.27%、歐元投資級債 0.35%，以及日元投資級債的 0.32%，特別是在目前全球債券型商品中，高達 16 兆美元商品為負利率，提供美元投資等級債更好的條件吸引市場資金。

這點從今年以來國際資金持續流入投資等級債基金可見一斑，陳柏翰提到，近期共同基金流入美元投資等級債券市場資金增加，無論在 ETF 或非 ETF 資產都有增加趨勢，顯現美國企業體質佳，投資人持樂觀態度，2019 年第一季美國企業企業營收年增 6%，美國企業利潤率年成長 29%，來到近 10 年新高，有助市場對美元投資等級債信心。

陳柏翰認為，在本月中美貿易關稅正式啟動、全球經濟成長放緩等消息面干擾下，預計下半年金融市場波動度仍大，投資人可觀察 9 月美國聯準會利率動向，將美元投資等級債納入資產配置，來參與降息循環期間債券市場的多頭行情，並有效降低投資組合的波動。

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