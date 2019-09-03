【統一投信】國內首檔 統一全球智聯網AIoT基金9/23募集

美國與中國從貿易戰打到科技戰，過程中突顯了兩大強國在發展 5G 領域的競賽，任一方都有取得領先權、主導權的必勝意志。5G 之所以重要，因其高速傳輸與低延遲特性，正是串聯人工智慧（AI）與物聯網（IoT）的關鍵技術，而 AIoT 就是未來科技智慧新世代的代名詞，統一投信將發行一檔布局全球的新基金「統一全球智聯網 AIoT 基金」，是國內首檔聚焦於 AIoT 商機的股票基金，預定 23 日展開募集。

統一全球智聯網 AIoT 基金擬任經理人林鴻益表示，AIoT（Artificial Intelligence of Things，智聯網），是 AI 與 IoT 的深度結合與應用。AIoT 可幫助企業減少成本、提升效率、發掘新商機、甚至可以幫助企業發展出新的營運模式，應用的產業無所不包。目前主要應用領域為製造業的智慧工廠，以及生活中的智慧家居、自駕車、智慧零售、智慧醫療等。

林鴻益指出，全球科技的發展大趨勢，正在進入智慧生活新世代，AIoT 勢必成為最熱門的科技應用顯學，重塑產業價值鏈，帶動 AI 演算、量子電腦、雲端服務、邊緣運算、5G 網路等相關技術領域創新發展，引領第四波科技創新，蘊藏無限新商機。

根據市場研究機構 TBR 預估，受惠發展 AIoT 所需的雲端服務、IT 服務、ICT(訊息和通信技術) 基礎設施和連接等業務蓬勃發展，商業 IoT 市場自 2019 年至 2024 年的年均複合增長率達 24.8％，屆時整體營收將增長至 1.4 兆美元。

針對美中爭霸的紛亂局勢，部份投資人擔心拖累 5G 與 AI 發展進度。林鴻益表示，美中之爭或許會造成產業發展過程的小亂流，但「趨勢不會改變，只是版塊挪移」，因此，投資 AIoT 以全球布局角度最佳，且最好有龐大的專業投資研究團隊，可以快速掌握投資變局，靈活調整投資組合。

目前美國在 AI、雲端等領域領先中國；在 IoT 領域目前還沒有明顯的領導者。至於在連接 AI 與 IoT 中間扮演關鍵角色的 5G，中國則佔據領先地位。統一全球智聯網 AIoT 基金選股主要聚焦於提供及導入 AIoT 之相關企業，將會視產業聚落發展成型的進度、成熟度，在各個國家及產業中，挑選最具領導力與競爭力的公司。



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